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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio y dónde ver transmisión de la Copa de la Liga?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Sporting Cristal vs Unión Comercio por la Copa de la Liga Caliente 2026.

Diego Medina
Sporting Cristal recibe a Unión Comercio por Copa de la Liga Caliente 2026.
Sporting Cristal recibe a Unión Comercio por Copa de la Liga Caliente 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Llegó el momento de ver un partido clave del grupo J de la Copa de la Liga Caliente 2026 entre Sporting Cristal y Unión Comercio. Ambos combinados tienen la necesidad de sumar tres puntos para seguir en carrera, por lo que no se guardarán nada a lo largo de los 90 minutos en el Estadio Alberto Gallardo. Revisa el día, los horarios y los canales de transmisión para ver este choque clave del certamen.

Renato Tapia se refirió a Sporting Cristal.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Unión Comercio?

El partido entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio por la tercera jornada del grupo J se afrontará este sábado 27 de junio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos están obligados a ganar para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Caliente 2026.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Unión Comercio?

Este choque entre los elencos de Sporting Cristal y Unión Comercio inicia a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT). De igual manera, detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 14.15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15.15 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 16.15 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17.15 horas
  • España: 22.15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio se verá por la señal en vivo de Bicolor+ en la plataforma de YouTube. Es el único medio oficial con el que se podrá sintonizar este partido clave, que tendrá como sede el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal

Entradas para el Sporting Cristal vs Unión Comercio.

Tabla de posiciones del grupo J de la Copa de la Liga con Sporting Cristal y Unión Comercio

Así va la clasificación del grupo J de la Copa de la Liga Caliente 2026 con Sporting Cristal y Unión Comercio:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sporting Cristal214
2. Comerciantes FC214
3. Unión Comercio213
4. Estudiantil CNI2-30
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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