- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio y dónde ver transmisión de la Copa de la Liga?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Sporting Cristal vs Unión Comercio por la Copa de la Liga Caliente 2026.
Llegó el momento de ver un partido clave del grupo J de la Copa de la Liga Caliente 2026 entre Sporting Cristal y Unión Comercio. Ambos combinados tienen la necesidad de sumar tres puntos para seguir en carrera, por lo que no se guardarán nada a lo largo de los 90 minutos en el Estadio Alberto Gallardo. Revisa el día, los horarios y los canales de transmisión para ver este choque clave del certamen.
PUEDES VER: ¿Guiño? Renato Tapia sorprende con impactante comentario de Sporting Cristal: "Equipo grande"
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Unión Comercio?
El partido entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio por la tercera jornada del grupo J se afrontará este sábado 27 de junio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos están obligados a ganar para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Caliente 2026.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Unión Comercio?
Este choque entre los elencos de Sporting Cristal y Unión Comercio inicia a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT). De igual manera, detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14.15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15.15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 16.15 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17.15 horas
- España: 22.15 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio se verá por la señal en vivo de Bicolor+ en la plataforma de YouTube. Es el único medio oficial con el que se podrá sintonizar este partido clave, que tendrá como sede el Estadio Alberto Gallardo.
Entradas para el Sporting Cristal vs Unión Comercio.
Tabla de posiciones del grupo J de la Copa de la Liga con Sporting Cristal y Unión Comercio
Así va la clasificación del grupo J de la Copa de la Liga Caliente 2026 con Sporting Cristal y Unión Comercio:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|2
|1
|4
|2. Comerciantes FC
|2
|1
|4
|3. Unión Comercio
|2
|1
|3
|4. Estudiantil CNI
|2
|-3
|0
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00