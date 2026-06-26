¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio y dónde ver transmisión de la Copa de la Liga?

Llegó el momento de ver un partido clave del grupo J de la Copa de la Liga Caliente 2026 entre Sporting Cristal y Unión Comercio. Ambos combinados tienen la necesidad de sumar tres puntos para seguir en carrera, por lo que no se guardarán nada a lo largo de los 90 minutos en el Estadio Alberto Gallardo. Revisa el día, los horarios y los canales de transmisión para ver este choque clave del certamen.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Unión Comercio?

El partido entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio por la tercera jornada del grupo J se afrontará este sábado 27 de junio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos están obligados a ganar para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Caliente 2026.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Unión Comercio?

Este choque entre los elencos de Sporting Cristal y Unión Comercio inicia a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT). De igual manera, detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 16.15 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17.15 horas

España: 22.15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio se verá por la señal en vivo de Bicolor+ en la plataforma de YouTube. Es el único medio oficial con el que se podrá sintonizar este partido clave, que tendrá como sede el Estadio Alberto Gallardo.

Entradas para el Sporting Cristal vs Unión Comercio.

Tabla de posiciones del grupo J de la Copa de la Liga con Sporting Cristal y Unión Comercio

Así va la clasificación del grupo J de la Copa de la Liga Caliente 2026 con Sporting Cristal y Unión Comercio: