Alineaciones de Sporting Cristal vs. Unión Comercio por Copa de la Liga: el imponente once celeste

Sporting Cristal afrontará su último partido de la fase de grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026 ante Unión Comercio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la necesidad de ganar en estos 90 minutos, por lo que se espera un choque atractivo de principio a fin. Conoce las alineaciones que alista cada uno de los equipos.

Alineación de Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Este es el once que alista Roberto Mosquera para que Sporting Cristal gane en casa: César Bautista, Duham Ballumbrosio, Luis Abram, Leonardo Díaz, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Gabriel Santana, Maxloren Castro, Mellán e Irven Ávila.

Sporting Cristal ganó 2-1 a Estudiantil CNI en la Copa de la Liga.

Sporting Cristal decidió convocar a varios jugadores del primer equipo para su partido en el Estadio Alberto Gallardo. Eso sí, dará prioridad a quienes han sumado minutos a lo largo de esta competencia de la Copa de la Liga Caliente 2026. Un dato no menor es que jugadores del plantel principal quedaron fuera de la nómina, como Leandro Sosa, Miguel Araujo, Cristian Benavente y Felipe Vizeu.

En el caso de Hernán Barcos, no forma parte del equipo celeste al no haber sido inscrito por el club para afrontar la Copa de la Liga Caliente 2026. El 'Pirata' aguardará su debut en el Torneo Clausura 2026.

Alineación de Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Así formará el cuadro de Unión Comercio en busca de dar el batacazo en el Estadio Alberto Gallardo: Melquiades; Cruz, Álvarez, Godoy, Cleyder; Gómez, Ayala, D. Vargas, C. Vargas, Guerrero; Goluz.

Sporting Cristal y Unión Comercio se enfrentan por el Grupo D de la Copa de la Liga.

Unión Comercio inició con pie derecho la Copa de la Liga Caliente 2026 al vencer 3-1 a Estudiante CNI. Sin embargo, tropezó ante Comerciantes FC y ahora tiene la obligación de sumar tres puntos ante los celestes. El cuadro de la región selvática no se guardará nada y pondrá sus mejores elementos en busca de la clasificación.