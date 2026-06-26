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Hernán Barcos dio firme respuesta sobre ser capitán en Cristal: "No me quita el sueño"
El delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos, expresó una firme postura al ser consultado sobre la posibilidad de ser capitán en tienda celeste.
El refuerzo de Sporting Cristal, Hernán Barcos, ya trabaja a la par de sus compañeros en tienda celeste y espera con ansias su estreno con la camiseta rimense en el Torneo Clausura 2026. Fuera de lo que entrena en La Florida, el 'Pirata' fue sorprendido con una consulta sobre la posibilidad de ser capitán en el conjunto bajopontino, dada la jerarquía que ha mostrado en el fútbol peruano.
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¿Hernán Barcos quiere ser capitán de Sporting Cristal?
Desde el Rímac, Hernán Barcos dejó en claro que respeta a todos los jugadores que pertenecen a Sporting Cristal, por lo que la capitanía no es un objetivo en estas primeras semanas de entrenamiento con el club celeste. Eso sí, considera que sería un logro importante, pero de momento intentará transmitir su jerarquía y liderazgo desde donde se encuentre.
"¿Capitán en Sporting Cristal? No me quita el sueño. Hoy tenemos varios capitanes en Cristal. Yo recién llego. Mi liderazgo la hago independientemente si tengo la cinta o no tengo la cinta. Uno la jerarquía la muestra y la demuestra todos los días. Yo respeto la situación y respeto a los jugadores que están", declaró Hernán Barcos.
Además, Hernán Barcos dejó claro que ahora la intención es trabajar en óptimas condiciones y llegar en plenitud al debut en el Torneo Clausura 2026. El plantel sabe que iniciará el certamen en condición de local, por lo que espera no tropezar ante su hinchada, que no pierde la ilusión de remontar el mal momento.
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Unión Comercio por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este choque fue programado para el sábado 27 de junio a partir de las 3.15 p. m. (8.15 p. m. GMT), con transmisión de Bicolor+.
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