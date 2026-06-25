- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Roberto Mosquera y su curiosa respuesta a la falta de refuerzos en Sporting Cristal
Entrenador de Sporting Cristal ya cumplió las 2 semanas de evaluación de su plantel y detalló a su manera por qué aún no llegan los refuerzos.
En Sporting Cristal, el mercado de pases todavía no es una prioridad. Así lo dejó en claro Roberto Mosquera, quien explicó que antes de pensar en incorporaciones busca consolidar una identidad de juego con los futbolistas que actualmente integran el plantel rimense.
PUEDES VER: Sonó como fichaje para Universitario y ahora elogió a Sporting Cristal: "El mejor equipo del Perú"
El entrenador celeste señaló que se encuentra en una etapa de evaluación y construcción del equipo, por lo que considera apresurado hablar de posibles refuerzos. Su intención es identificar primero las fortalezas y carencias del grupo a través del trabajo diario y los próximos compromisos.
“Estoy armando un equipo con los jugadores que tengo. Voy a construir una idea y a partir de ahí veré las necesidades”, manifestó el estratega al ser consultado sobre eventuales incorporaciones para la segunda parte de la temporada.
PUEDES VER: Sporting Cristal se contactó con laureado delantero uruguayo para el Torneo Clausura: "Propuesta"
Mosquera también remarcó la importancia de que el equipo alcance mayor solidez colectiva antes de tomar decisiones relacionadas con el mercado. “Cuando un equipo no está compacto, ¿cómo puedo decir lo que necesito?”, comentó.
De esta manera, el técnico rimense dejó abierta la posibilidad de reforzar el plantel, aunque dejó claro que cualquier decisión dependerá de la evolución futbolística del equipo durante las próximas semanas y del análisis que realice junto a la dirección deportiva.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00