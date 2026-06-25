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Roberto Mosquera y su curiosa respuesta a la falta de refuerzos en Sporting Cristal

Entrenador de Sporting Cristal ya cumplió las 2 semanas de evaluación de su plantel y detalló a su manera por qué aún no llegan los refuerzos.

Manuel Menéndez
Roberto Mosquera cumple su tercer ciclo en Sporting Cristal
Roberto Mosquera cumple su tercer ciclo en Sporting Cristal | La República | Archivo
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En Sporting Cristal, el mercado de pases todavía no es una prioridad. Así lo dejó en claro Roberto Mosquera, quien explicó que antes de pensar en incorporaciones busca consolidar una identidad de juego con los futbolistas que actualmente integran el plantel rimense.

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El entrenador celeste señaló que se encuentra en una etapa de evaluación y construcción del equipo, por lo que considera apresurado hablar de posibles refuerzos. Su intención es identificar primero las fortalezas y carencias del grupo a través del trabajo diario y los próximos compromisos.

“Estoy armando un equipo con los jugadores que tengo. Voy a construir una idea y a partir de ahí veré las necesidades”, manifestó el estratega al ser consultado sobre eventuales incorporaciones para la segunda parte de la temporada.

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Mosquera también remarcó la importancia de que el equipo alcance mayor solidez colectiva antes de tomar decisiones relacionadas con el mercado. “Cuando un equipo no está compacto, ¿cómo puedo decir lo que necesito?”, comentó.

De esta manera, el técnico rimense dejó abierta la posibilidad de reforzar el plantel, aunque dejó claro que cualquier decisión dependerá de la evolución futbolística del equipo durante las próximas semanas y del análisis que realice junto a la dirección deportiva.

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Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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