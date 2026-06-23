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Atención: Cristiano Da Silva sufre dura noticia tras llegada de Roberto Mosquera a Cristal

El lateral brasileño de Sporting Cristal, Cristiano Da Silva, afronta un duro panorama tras la llegada de Roberto Mosquera como DT.

Diego Medina
Cristiano Da Silva tiene contrato con Sporting Cristal.
Cristiano Da Silva tiene contrato con Sporting Cristal. | Foto: Facebook Sporting Cristal
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Uno de los jugadores que tuvo una gran presentación en Sporting Cristal fue Cristiano Da Silva. Su rendimiento en la Copa Libertadores y la Liga 1 lo llevó a ser catalogado como 'el diferente'. Sin embargo, con el paso de las semanas, su nivel fue decayendo, más aún tras la incorporación de Roberto Mosquera a mediados de 2026.

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Cristiano Da Silva de Sporting Cristal sufre dura noticia

En las últimas semanas, el portal Transfermarkt actualizó los valores de mercado de cada uno de los futbolistas de la Liga 1 2026. Uno de ellos fue Cristiano Da Silva, quien llegó desde Brasil con el fin de marcar diferencia a lo largo de la temporada 2026. Pese a que tuvo un buen arranque, esta web redujo de forma considerable su cotización.

El lateral llegó a tienda celeste con un valor de 250 mil euros a sus 32 años, pero ahora, a mediados de 2026, presenta una caída que lo lleva a tener un registro de 225 mil euros. De hecho, su cotización sigue a la baja, por lo que Roberto Mosquera tiene mucho trabajo para sacar el máximo potencial de Cristiano Da Silva y de los demás futbolistas del cuadro rimense.

Cristiano Da Silva

Cristiano Da Silva cayó en su valor de mercado.

La mejor versión de Cristiano Da Silva se vio en la temporada 2021, cuando defendía los colores de Fluminense. El brasileño alcanzó la cifra de 2 millones de euros, por lo que tiene capacidad para reencontrarse con su mejor nivel por el bien de Sporting Cristal en el cierre de la temporada 2026.

¿En qué clubes jugó Cristiano Da Silva?

  • Vitória PE
  • CRB
  • Murici
  • Bonsucesso RJ
  • Criciúma
  • Volta Redonda
  • FC Sheriff
  • Fluminense
  • Chapecoense
  • Goiás
  • Operário PR
  • Sporting Cristal
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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