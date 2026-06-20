Sporting Cristal vs CNI EN VIVO por Copa de la Liga: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Llegó el momento de ver el partido entre Sporting Cristal vs. Estudiantil CNI por la segunda jornada de la Copa de la Liga Caliente 2026. Ambas escuadras tienen una cita en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto para el domingo 21 de junio a partir de las 3.30 p. m. La transmisión de estos vibrantes 90 minutos será por la señal de streaming de Bicolor+ en YouTube.

Este partido será clave para ambas escuadras, ya que solo les vale la victoria para soñar con la clasificación a la siguiente ronda. Sporting Cristal de Roberto Mosquera igualó 1-1 ante Comerciantes FC, por lo que ahora deberá encontrar un mejor rendimiento si realmente anhela seguir en esta competencia del balompié nacional.

Es claro que los rimenses presentan un once alternativo a lo que se vio en Liga 1 y Copa Libertadores, pero puede haber novedades con presencia de jugadores del primer equipo como Cristian Benavente, Catriel Cabellos, Ian Wisdom, entre otros. Roberto Mosquera querrá conseguir su primer triunfo al mando de los celestes, por lo que todo puede ocurrir en Tarapoto.

Por el lado de Estudiantil CNI, debutó con una derrota por 3-1 ante Unión Comercio. Un encuentro que no pudo sacar adelante en la selva y que lo obliga a dar el golpe ante Sporting Cristal si quiere seguir en carrera por la Copa de la Liga Caliente 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. CNI?

El partido entre Sporting Cristal vs. CNI por la Copa de la Liga Caliente 2026 se juega el domingo 21 de junio en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Ambos elencos no pudieron ganar en la primera jornada, por lo que están en la obligación de sumar tres puntos para escalar en la clasificación.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. CNI?

Este partido entre celestes y albos por la Copa de la Liga Caliente 2026 inicia a partir de las 3.30 p. m. hora peruana (8.30 p. m. GMT). De igual manera, estos son los horarios en distintos países:

México: 2.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CNI?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. CNI se verá por la señal de streaming EN DIRECTO de Bicolor+ en la plataforma de YouTube. Podrás acceder gratis a esta emisión a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Entradas Sporting Cristal vs CNI.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. CNI

Sporting Cristal: César Bautista, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Fabrizio Lora, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Yamir Uculmana, Cristian Benavente, Jair Moretti y Diego Otoya.

CNI: K. Aponte, Denzel Caña, Juan García, P. Labrín, Nelinho Quina, Alfredo Rojas, E. Santillán, Josué Torres, Diego Cuadros, R. Vega y Matías Villalta.

Sporting Cristal vs. CNI: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito ante Estudiantil CNI en este partido por la Copa de la Liga Caliente 2026. Dicho esto, estas son las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: