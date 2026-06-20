Sporting Cristal goleó 8-1 a histórico rival y desató la algarabía en toda su hinchada

Sporting Cristal sabe que necesita mejorar su nivel para aspirar al título nacional, especialmente tras los múltiples puntos que dejó en el Torneo Apertura. Sin embargo, ahora sus hinchas tienen un motivo para celebrar luego de que el primer equipo consiguiera una contundente goleada ante un rival histórico.

En esta oportunidad, la escuadra rimense se llevó todos los aplausos tras apabullar a su contrincante. No obstante, no se trata del equipo comandado por Roberto Mosquera, sino de su delegación femenina, que goleó por 8-1 a FBC Melgar en la Liga Femenina.

Este encuentro fue válido por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina, instancia en la que Sporting Cristal mostró un gran rendimiento y aseguró su presencia en la siguiente ronda. Las bajopontinas afrontaban un duelo ajustado tras irse 2-1 arriba al descanso. Pero en la segunda mitad apareció la gran figura: Tamara Alves, quien firmó un impresionante hat-trick.

Sporting Cristal goleó a Melgar por la Liga Femenina

Alessia Sanhelli, Aguayo, Soares y Ana Iraha también anotaron para sellar la goleada de Sporting Cristal Femenino. El equipo comandado por Vivian Ayres mostró un gran funcionamiento táctico y, sin lugar a dudas, disputó su mejor partido en lo que va de la temporada.

Además, esta victoria no solo le permite demostrar su contundencia goleadora, sino que también le dio la clasificación a las semifinales de los playoffs del Torneo Apertura.

Sporting Cristal clasificó a las semifinales del Torneo Apertura Femenino

Tras vencer a Melgar, las bajopontinas dieron un paso importante hacia el título del Torneo Apertura. Ahora deberán prepararse de la mejor manera para enfrentar a Atlético Andahuaylas en las semifinales, un equipo que ha dado mucho de qué hablar en el campeonato y que terminó segundo en la etapa regular.