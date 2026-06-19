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Revelan cómo está Hernán Barcos tras entrenar con Sporting Cristal: "Se siente..."
Revelan la situación en la que se encuentra Hernán Barcos luego de firmar y entrenar con Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Hernán Barcos es nuevo futbolista de Sporting Cristal luego de su paso por FC Cajamarca y Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego, se reveló cómo se siente el veterano delantero tras firmar y entrenar con el club celeste en La Florida.
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Hernán Barcos y su sentir tras entrenar con Sporting Cristal
El comentarista Rodrigo Rebagliati reveló que conversó con Barcos y le preguntó cómo se siente ahora que está en Cristal tras haber superado sus primeras semanas de entrenamiento.
Según indicó el hijo del periodista Diego Rebagliati, el 'Pirata' se encuentra muy feliz en el club celeste y cree que tiene un gran plantel para competir en el Clausura de la Liga 1.
Hernán Barcos se encuentra muy feliz en Sporting Cristal
Asimismo, Hernán Barcos le contó a Rodrigo que tiene la sensación de que puede seguir en el fútbol profesional más allá del contrato que firmó con Sporting Cristal por solo seis meses.
"Me comentó Hernán Barcos que se siente muy feliz en el club. Cree que el plantel tiene más por dar. Y siente que quiere jugar más allá de los 6 meses", afirmó el ahora comunicador en su programa 'Los Reba'.
Hernán Barcos y su deseo tras llegar a Sporting Cristal
Hernán Barcos dejó en claro ante los medios de prensa que llegó a Sporting Cristal con el objetivo de salir campeón del Torneo Clausura y ayudar al club a consagrarse campeón nacional en la temporada 2026 de la Liga 1.
“El objetivo principal es ser campeón. Después vienen las metas personales, pero lo importante es ayudar al equipo desde donde me toque”, declaró ante la prensa en su momento el jugador de 42 años.
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