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Alineaciones Cristal vs Estudiantil CNI: El poderoso once de Mosquera para la Copa de la Liga
Conoce las posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Estudiantil CNI para el partido del grupo J por la jornada dos de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal se enfrentará a Estudiantil CNI el domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo A de la Copa de la Liga 1 2026, en un duelo que tendrá lugar en el Estadio Carlos Vidaurre García, ubicado en Tarapoto. A continuación, te presentamos las posibles alineaciones que utilizarán los entrenadores de ambos equipos para este partido.
Alineación de Sporting Cristal vs. Estudiantil CNI
César Bautista, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Fabrizio Lora, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Yamir Uculmana, Cristian Benavente, Jair Moretti y Diego Otoya Otoya.
Alineación de Sporting Cristal para enfrentar a CNI
Alineación de Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal
K. Aponte, Denzel Caña, Juan García, P. Labrín, Nelinho Quina, Alfredo Rojas, E. Santillán, Josué Torres, Diego Cuadros, R. Vega y Matías Villalta.
Alineación de Estudiantil CNI para enfrentar a Sporting Cristal por la Copa de la Liga
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Estudiantil CNI por la Copa de la Liga?
El partido entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI se disputará el domingo 21 de junio de 2026 desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Carlos Vidaurre García, en Tarapoto. A continuación, te contamos el horario en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 4.30 p. m.
- Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Estudiantil CNI por la Copa Caliente?
La transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI, válido por la Copa de la Liga 2026, también denominada Copa Caliente, podrá seguirse a través de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Libero.pe.
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