Alineaciones Cristal vs Comerciantes FC: El novedoso once celeste para ganar en la Copa de la Liga

Sporting Cristal y Comerciantes FC se enfrentan el sábado 13 de junio a las 3:30 p.m. (horario peruano) desde la Villa Emprendedora CFC por la primera fecha del grupo J de la Copa de la Liga 2026. Conoce los novedosos onces que alinearán ambos equipos de cara al partido.

Alineación de Sporting Cristal vs. Comerciantes FC

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Cristiano; Gabriel Santana, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Maxloren Castro; Yoshimar Yotún y Hernán Barcos.

Alineación de Comerciantes FC vs. Sporting Cristal

Leo Silva, Daniel Pinedo, Jefferson Valdeblanquez, Ronald Ríos, Francys Arévalo, Carlos Acosta, Ramúa, Maxi Lemos, Chase Villanueva, Rodrigo Guerrero y Víctor Perlaza.

Sporting Cristal se enfrentará a Comerciantes FC por la Copa de la Liga 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes FC por la Copa de la Liga?

El partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC se disputará el sábado 13 de junio del 2026 desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en la Villa Emprendedora CFC de Iquitos.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes FC por la Copa Caliente?

La cobertura del encuentro entre Sporting Cristal y Comerciantes FC, correspondiente a la Copa de la Liga, también conocida como Copa Caliente, se podrá ver a través de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Además, el minuto a minuto estará disponible en Libero.pe.

Sporting Cristal vs. Comerciantes FC: precio de las entradas

Las entradas para el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC ya están disponibles en la página Vaope, Koko Shop, Supermercado La Cadena, Jimena y Maripaz, además de la tienda New Athletic de Iquitos.