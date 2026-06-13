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¿A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga y dónde ver el debut blanquiazul?

Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo en lo que será su debut en la Copa de la Liga. Conoce la programación del partido en esta nota.

Antonio Vidal
Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero
Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero
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Este domingo 14, los hinchas de Alianza Lima y César Vallejo tendrán una importante cita con motivo del encuentro entre ambos equipos por el inicio de la Copa de la Liga. Este partido promete darle rodaje a jóvenes promesas del fútbol peruano, acompañadas de jugadores con mayor experiencia en la Liga 1, y genera gran expectativa por lo que pueda ofrecer dentro del campo.

Por su parte, los aficionados blanquiazules no querrán perderse este importante torneo, en el que también esperan luchar por el título y, por qué no, ilusionarse con ver a algún canterano sobresaliendo en la competición.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs. César Vallejo por la Copa de la Liga?

Alianza Lima vs. César Vallejo por la Copa de la Liga se podrá seguir desde las 3.30 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Estadio César Acuña Peralta. A continuación, los horarios para otros países de Sudamérica:

  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Chile, Paraguay: 5.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 5.30 p. m.
Así luce el Estadio César Acuña Peralta

Así luce el Estadio César Acuña Peralta

¿Dónde ver Alianza Lima vs. César Vallejo por la Copa de la Liga?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Asimismo, en Diario Líbero podrás seguir todas las incidencias del encuentro con el minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y las principales reacciones.

Grupo de Alianza Lima en la Copa de la Liga

Pos.Equipo
1Alianza Lima
2Alianza Atlético
3César Vallejo
4Carlos Mannucci
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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