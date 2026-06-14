0
EN DIRECTO
Alemania vs Curazao por el Mundial 2026
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs César Vallejo

Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú previo al debut de Francia en el Mundial 2026

Kylian Mbappé, figura de la selección de Francia y del Real Madrid, sorprendió a todos los hinchas peruanos luego de llenar de elogios al país en medio del Mundial 2026.

Angel Curo
Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú previo al debut de Francia
Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú previo al debut de Francia | Composición: Líbero
COMPARTIR

¡Perú es clave! Uno de los momentos más felices de todos los hinchas peruanos fue nuestra participación en Rusia 2018, donde enfrentamos a la que terminó siendo la campeona del mundo: Francia. Precisamente, en medio del contexto mundialista por Norteamérica 2026, Kylian Mbappé sorprendió al recordar el partido y elogiar por todo lo alto a la selección peruana.

Jean Ferrari reveló el futuro de la selección peruana con Mano Menezes

PUEDES VER: Jean Ferrari reveló el futuro de la selección peruana junto a Mano Menezes: "Estamos..."

Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú

Durante una dinámica con el influencer ‘Fiagoball’, Kylian Mbappé fue consultado sobre los escenarios más complicados que ha afrontado a lo largo de su carrera. Muchos esperaban que mencionara partidos ante grandes potencias del fútbol mundial, pero terminó sorprendiendo al destacar a la afición peruana.

El actual atacante del Real Madrid recordó el encuentro entre la selección peruana y Francia por la fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018, y lo ubicó entre las experiencias más impactantes que ha vivido.

"El número 2: La fase de grupos de la Copa del Mundo en Rusia, contra Perú", señaló el popular 'Donatello'. La respuesta tomó por sorpresa al entrevistador, quien inmediatamente destacó la presencia de los aficionados peruanos. Fue entonces cuando Mbappé profundizó en su explicación y elogió el ambiente que generó la hinchada de la 'Bicolor'.

"Sí (buenos aficionados).Tenía la sensación de que estábamos jugando en Perú, aunque estuviéramos al otro lado del mundo", afirmó el capitán francés.

Las palabras de Kylian Mbappé vuelven a poner en valor el masivo apoyo que recibió la selección peruana durante el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que miles de aficionados viajaron para acompañar al equipo, se ganaron el reconocimiento de la prensa internacional y quedó catalogada como 'la mejor hinchada del mundo'.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza vs César Vallejo: El novedoso once del club blanquiazul en la Copa de la Liga

  2. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga y dónde ver el partido?

  3. Alianza Lima vs. César Vallejo EN VIVO por Copa de la Liga: horarios, dónde ver y pronóstico

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano