Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú previo al debut de Francia en el Mundial 2026

¡Perú es clave! Uno de los momentos más felices de todos los hinchas peruanos fue nuestra participación en Rusia 2018, donde enfrentamos a la que terminó siendo la campeona del mundo: Francia. Precisamente, en medio del contexto mundialista por Norteamérica 2026, Kylian Mbappé sorprendió al recordar el partido y elogiar por todo lo alto a la selección peruana.

Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú

Durante una dinámica con el influencer ‘Fiagoball’, Kylian Mbappé fue consultado sobre los escenarios más complicados que ha afrontado a lo largo de su carrera. Muchos esperaban que mencionara partidos ante grandes potencias del fútbol mundial, pero terminó sorprendiendo al destacar a la afición peruana.

El actual atacante del Real Madrid recordó el encuentro entre la selección peruana y Francia por la fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018, y lo ubicó entre las experiencias más impactantes que ha vivido.

"El número 2: La fase de grupos de la Copa del Mundo en Rusia, contra Perú", señaló el popular 'Donatello'. La respuesta tomó por sorpresa al entrevistador, quien inmediatamente destacó la presencia de los aficionados peruanos. Fue entonces cuando Mbappé profundizó en su explicación y elogió el ambiente que generó la hinchada de la 'Bicolor'.

"Sí (buenos aficionados).Tenía la sensación de que estábamos jugando en Perú, aunque estuviéramos al otro lado del mundo", afirmó el capitán francés.

Las palabras de Kylian Mbappé vuelven a poner en valor el masivo apoyo que recibió la selección peruana durante el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que miles de aficionados viajaron para acompañar al equipo, se ganaron el reconocimiento de la prensa internacional y quedó catalogada como 'la mejor hinchada del mundo'.