¡Batacazo! Real Madrid dio fuerte golpe en el mercado y fichó a canterano del Barcelona

Bomba total en el mercado de pases del Viejo Continente. El Real Madrid ha sacudido por completo la ventana de transferencias al alcanzar un acuerdo verbal para incorporar a Marc Cucurella, actual defensor del Chelsea. La primicia fue lanzada en exclusiva por el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en fichajes mundiales, quien inmortalizó la operación con su ya célebre sello: "¡HERE WE GO!".

Según el hombre de prensa, las negociaciones entre todas las partes involucradas están completamente encaminadas. El futbolista español de 27 años dio el visto bueno para mudarse a la capital de España y dejar Stamford Bridge una vez concluida su participación en la Copa del Mundo. La operación se estructurará bajo el pago de su cláusula de rescisión al cuadro inglés, una cifra que ronda de 50 a 60 millones de euros.

Detrás de este movimiento relámpago se encuentra la mente de José Mourinho, quien recientemente fue anunciado de forma oficial por Florentino Pérez para iniciar su segundo ciclo al mando del banquillo merengue. El estratega portugués priorizó desde el primer día la reestructuración de la línea defensiva de la Casa Blanca, y Cucurella era precisamente el perfil de lateral izquierdo que el técnico luso exigía con urgencia para potenciar la banda de cara a la pretemporada.

El fichaje añade un morbo especial al clásico español, ya que Marc Cucurella fue formado en las canteras del Barcelona. Tras pasar por La Masía y no encontrar los minutos deseados en el primer equipo culé, el carrilero tuvo que brillar en clubes como Eibar, Getafe y Brighton antes de consolidarse en la Premier League. Ahora, con su llegada al Santiago Bernabéu, se sumará a la lista de futbolistas con pasado azulgrana que defenderán la camiseta del eterno rival.

Marc Cucurella se va del Chelsea y fichará por Real Madrid

Con la inminente llegada del carrilero catalán, el nuevo proyecto deportivo de Mourinho empieza a tomar una forma ambiciosa. Cucurella se convertirá en el cuarto refuerzo estelar del cuadro madrileño para el presente periodo de pases. El defensor se sumará a una lista de caras nuevas de primer nivel que ya incluye al zaguero francés Ibrahima Konaté, al potente lateral neerlandés Denzel Dumfries y al talentoso mediocampista portugués Bernardo Silva.