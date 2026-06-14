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Carlo Ancelotti sorprende con firme opinión de Vinicius Jr. tras empate con Marruecos: "Es un..."

El DT de Brasil, Carlo Ancelotti, sorprendió a todos en conferencia de prensa al emitir un rotundo comentario sobre el rendimiento de Vinicius Jr. en el empate ante Marruecos.

Angel Curo
Carlo Ancelotti sorprende con firme opinión de Vinicius Jr. tras empate con Marruecos
Carlo Ancelotti sorprende con firme opinión de Vinicius Jr. tras empate con Marruecos | Composición: Líbero
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Brasil no logró iniciar con pie derecho en el Mundial 2026 luego de empatar 1-1 con Marruecos. La ‘verdeamarela’ evidenció los problemas que lo aquejan desde hace años y fue sorprendida por el nivel de la escuadra africana. No obstante, encontraron el empate gracias a un golazo de Vinicius Jr. Tras ello, el DT Carlo Ancelotti dio una impactante opinión del atacante.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 con Brasil.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026: Así marcha la clasificación con Brasil

Carlo Ancelotti sorprende con firme opinión de Vinicius Jr.

Cuando el equipo más carecía de creatividad tras el sorpresivo tanto de Saibari para Marruecos, apareció Vinicius Jr. para realizar una gran jugada individual, marcar y empatar a los 32 minutos. No obstante, en el resto del partido no pudo repetir una acción similar, aunque se mantuvo como el mejor del Scratch.

Por ello, en la conferencia de prensa tras el partido, le consultaron a Carlo Ancelotti por el nivel mostrado por la estrella del Real Madrid. Ante ello, el técnico italiano no dudó en resaltar su anotación y señaló que se trata de un jugador con grandes cualidades para brillar en la cita mundialista y representar un peligro constante para los rivales.

Vinicius Jr., Brasil vs Marruecos

Vinicius Jr. fue el encargado de anotar el empate de Brasil vs Marruecos

"(Vinicius) Marcó un golazo, siempre es un jugador peligroso y creo que tiene todas las cualidades para hacer un gran Mundial. Tengo que sacar el máximo provecho de toda la plantilla. Los que entraron jugaron bien", señaló el destacado estratega.

En esa línea, fue claro al indicar que su responsabilidad es sacar el máximo rendimiento de sus jugadores para acercarlos al objetivo de conquistar el Mundial 2026.

Así fue el gol de Vinicius Jr. en el Brasil vs Marruecos

Vinicius Jr. recibió el premio al jugador del partido

Tras anotar el empate de Brasil, Vinicius Jr. recibió el premio al mejor jugador del partido. Un reconocimiento a su rendimiento, pues fue un peligro constante e intentó jugadas individuales que pusieron en aprietos a la defensa rival. De acuerdo con los datos de Sofascore, brindó dos pases clave y una precisión del 84% en los pases, por lo que le dieron una valoración de 8,0.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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