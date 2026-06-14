Vinicius Jr. tuvo polémico desplante con periodista venezolano: “Voy a hablar solo en..."

Vinicius Jr. volvió a dar de qué hablar luego de que la selección brasileña empatara en su debut en el Mundial 2026 ante Marruecos. La estrella del Real Madrid ha sido muy criticada en redes sociales debido a un supuesto desplante a un periodista venezolano que intentó hacerle una entrevista.

El comunicador le preguntó si podía responder en español debido al medio y a la nacionalidad que representaba. Sin embargo, Vinicius respondió que hablaría únicamente en portugués y comenzó a declarar en ese idioma, lo que generó una situación incómoda para el hombre de prensa.

Vinicius Jr. tuvo polémico desplante con periodista venezolano

Tras el partido, un periodista venezolano intentó entrevistarlo y le consultó si podía brindar sus declaraciones en español. "Soy de Venezuela, en español, por favor", le pidió el entrevistador.

Sin embargo, el jugador brasileño no dudó en hablarle en su lengua natural, lo que encendió la polémica. “Estoy en Brasil, voy a hablar solo en portugués”.

Vinicius Jr. y su frío análisis tras empate de Brasil vs Marruecos

En otro momento, la estrella del Real Madrid se puso a analizar el partido contra Marruecos. “Creo que el gol que recibimos en ese momento dificultó mucho nuestra forma de jugar, como ya lo había dicho antes. Nos adaptamos bien, tuvimos más espacios y logramos jugar mejor”.

“Fue un partido muy difícil. Marruecos es un excelente equipo y sabíamos que iba a ser un encuentro complicado por tratarse del debut y por enfrentar a una selección que juega junta desde hace mucho tiempo. Llegaron a la final de la Copa Africana y tienen sus méritos”, finalizó.