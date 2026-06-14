- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alemania vs Curazao
- Países Bajos vs Japón
- Suecia vs Túnez
- César Vallejo vs Alianza Lima
- Universitario
- UFC FREEDOM 250
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Vinicius Jr. tuvo polémico desplante con periodista venezolano: “Voy a hablar solo en..."
Tras el Brasil vs Marruecos, Vinicius volvió a ser protagonista de la polémica en la zona mixta, luego de que un periodista le solicitara una entrevista.
Vinicius Jr. volvió a dar de qué hablar luego de que la selección brasileña empatara en su debut en el Mundial 2026 ante Marruecos. La estrella del Real Madrid ha sido muy criticada en redes sociales debido a un supuesto desplante a un periodista venezolano que intentó hacerle una entrevista.
El comunicador le preguntó si podía responder en español debido al medio y a la nacionalidad que representaba. Sin embargo, Vinicius respondió que hablaría únicamente en portugués y comenzó a declarar en ese idioma, lo que generó una situación incómoda para el hombre de prensa.
Vinicius Jr. tuvo polémico desplante con periodista venezolano
Tras el partido, un periodista venezolano intentó entrevistarlo y le consultó si podía brindar sus declaraciones en español. "Soy de Venezuela, en español, por favor", le pidió el entrevistador.
Sin embargo, el jugador brasileño no dudó en hablarle en su lengua natural, lo que encendió la polémica. “Estoy en Brasil, voy a hablar solo en portugués”.
Vinicius Jr. y su frío análisis tras empate de Brasil vs Marruecos
En otro momento, la estrella del Real Madrid se puso a analizar el partido contra Marruecos. “Creo que el gol que recibimos en ese momento dificultó mucho nuestra forma de jugar, como ya lo había dicho antes. Nos adaptamos bien, tuvimos más espacios y logramos jugar mejor”.
“Fue un partido muy difícil. Marruecos es un excelente equipo y sabíamos que iba a ser un encuentro complicado por tratarse del debut y por enfrentar a una selección que juega junta desde hace mucho tiempo. Llegaron a la final de la Copa Africana y tienen sus méritos”, finalizó.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90