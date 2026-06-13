Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Llega el debut de Ecuador en el Mundial 2026 ante la escuadra de Costa de Marfil. El elenco de Sebastián Beccacece tendrá una cita en el Lincoln Financial Field para tratar de conseguir los primeros tres puntos del certamen. Todo se llevará a cabo este domingo 14 de junio a partir de las 18.00, hora peruana y ecuatoriana, y 23.00 horas GMT, con transmisión de América TV, DirecTV Sports, Disney+, Teleamazonas y Paramount+.

Ambas escuadras llegan a la cita mundialista en un estado de forma destacado. "La Tri", bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Beccacece, clasificó de forma directa tras un brillante segundo puesto en las eliminatorias de la Conmebol. Además, cerró su preparación con una contundente victoria por 3-0 ante Guatemala y consolidó su plantilla más valiosa de la historia, tasada en más de US$430 millones, liderada por Moisés Caicedo.

Por su parte, los "Elefantes" marfileños, comandados por Emerse Faé, regresan a la Copa del Mundo tras 12 años de ausencia, con el título de la Copa África bajo el brazo y un reciente triunfo amistoso por 2-1 frente a Francia. Esto demuestra que su mediocampo, con Franck Kessié y Seko Fofana, está listo para competir al máximo nivel.

En cuanto a las posibilidades en el marcador, los pronósticos proyectan un encuentro cerrado, de pronóstico reservado, en el que un empate 1-1 o una victoria por la mínima para cualquiera, 1-0, lucen como los escenarios más probables. El poderío defensivo de Ecuador, que solo recibió cinco goles en las 18 fechas de la eliminatoria sudamericana, medirá sus fuerzas ante la potencia física y el despliegue dinámico del conjunto africano. Quien logre adueñarse de la mitad de la cancha y cometa menos errores en las transiciones defensivas se llevará tres puntos de oro que valen media clasificación.

¿Cuándo juega Ecuador vs Costa de Marfil?

El partido entre Ecuador vs Costa de Marfil se juega este domingo 14 de junio en el Lincoln Financial Field por la primera jornada del grupo E del Mundial 2026. Un duelo que se torna parejo y que genera mucha expectativa entre los aficionados.

¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil?

El choque entre ecuatorianos y costamarfileños inicia a partir de las 18.00 hora peruana y ecuatoriana (23.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18.00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 19.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 20.00 horas

¿Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO?

La transmisión del partido del Ecuador vs Costa de Marfil por el Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV, Teleamazonas, DirecTV Sports, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Ecuador vs Costa de Marfil

Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México: ViX

Paraguay: Unicanal

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Paramount+

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur, inter

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Anuncia el Ecuador vs Costa de Marfil por el Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Ecuador vs Costa de Marfil

Ecuador: Hernán Galíndez; José Hurtado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Kendry Páez, Anthony Valencia; Enner Valencia.

Costa de Marfil: Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Elye Wahi y Bénie Traoré.

Ecuador vs Costa de Marfil: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Ecuador se perfila ligeramente ante Costa de Marfil en este choque del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados.