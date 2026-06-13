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¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil y qué canal transmite partido del Mundial 2026?

Ecuador vs Costa de Marfil se enfrentan por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Conoce los horarios y el canal de transmisión del encuentro.

Angel Curo
Ecuador vs Costa de Marfil se enfrentan por la fecha 1 del Mundial 2026
Ecuador vs Costa de Marfil se enfrentan por la fecha 1 del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Ecuador vs Costa de Marfil medirán fuerzas este domingo 14 de junio por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. La ‘Tri’ llega con el objetivo de iniciar con pie derecho su participación en el torneo mundialista. Mientras que la escuadra africana quiere demostrar su gran nivel. A continuación, revisa los horarios confirmados y dónde ver EN VIVO este majestuoso encuentro.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil?

Estos son los horarios en diversos países del mundo para el inicio del partido entre Ecuador vs Costa de Marfil:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 5:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 7:00 p. m.
  • España: 1:00 a. m. (del lunes).

¿Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO?

El partido entre Ecuador vs Costa de Marfil contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Teleamazonas en todo el territorio ecuatoriano y DirecTV Sports para el resto de Latinoamérica. Del mismo modo, este encuentro podrá sintonizarse ONLINE por DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

¿Qué canal transmite el partido de Ecuador vs Costa de Marfil?

  • Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.
  • Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: SporTV, Globo, Globo Play, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.
  • Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Paraguay: Unicanal.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus Premium y Paramount Plus.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
  • México: ViX.
  • España: DAZN y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: FOXSports, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera.

Fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Fecha 1: Costa de Marfil vs Ecuador | Estadio Filadelfia | 6:00 p. m.

Fecha 2: Ecuador vs Curazao | Estadio Kansas City | 7:00 p. m.

Fecha 3: Ecuador vs Alemania | Estadio New York New Jersey | 3.00 p. m.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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