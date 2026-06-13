¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil y qué canal transmite partido del Mundial 2026?

Ecuador vs Costa de Marfil medirán fuerzas este domingo 14 de junio por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. La ‘Tri’ llega con el objetivo de iniciar con pie derecho su participación en el torneo mundialista. Mientras que la escuadra africana quiere demostrar su gran nivel. A continuación, revisa los horarios confirmados y dónde ver EN VIVO este majestuoso encuentro.

¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil?

Estos son los horarios en diversos países del mundo para el inicio del partido entre Ecuador vs Costa de Marfil:

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p. m.

México y Centroamérica: 5:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 7:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (del lunes).

¿Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO?

El partido entre Ecuador vs Costa de Marfil contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Teleamazonas en todo el territorio ecuatoriano y DirecTV Sports para el resto de Latinoamérica. Del mismo modo, este encuentro podrá sintonizarse ONLINE por DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

¿Qué canal transmite el partido de Ecuador vs Costa de Marfil?

Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globo Play, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Paraguay: Unicanal.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus Premium y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: ViX.

España: DAZN y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOXSports, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera.

Fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Fecha 1: Costa de Marfil vs Ecuador | Estadio Filadelfia | 6:00 p. m.

Fecha 2: Ecuador vs Curazao | Estadio Kansas City | 7:00 p. m.

Fecha 3: Ecuador vs Alemania | Estadio New York New Jersey | 3.00 p. m.