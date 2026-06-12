Qatar vs Suiza EN VIVO por Mundial 2026: alineaciones, a qué hora y cómo ver partido por Grupo B

Qatar y Suiza se enfrentarán en un duelo que promete emociones de principio a fin por la primera fecha del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán arrancar con una victoria que les permita encaminar su clasificación en el certamen más importante del fútbol.

El combinado qatarí intentará dejar atrás la decepción que significó su participación como anfitrión en el Mundial 2022. Con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda, llega a esta Copa del Mundo tras una preparación irregular, luego de caer 1-0 ante Irlanda y empatar sin goles frente a El Salvador en sus últimos amistosos.

Por su parte, Suiza parte como una de las favoritas del Grupo B. En su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, los europeos tienen como objetivo superar la barrera de los octavos de final, instancia que les ha sido esquiva en las últimas ediciones. Además, llegan con buenas sensaciones tras golear 4-1 a Jordania e igualar 1-1 frente a Australia en sus encuentros de preparación.

¿Cuándo juega Qatar vs Suiza por el Mundial 2026?

Este partido está programado para el 13 de junio y se celebrará en el Estadio Bahía de San Francisco, que cuenta con una capacidad para 68.500 espectadores.

Así luce el imponente Estadio Bahía de San Francisco

¿A qué hora juega Qatar vs Suiza por el Mundial 2026?

En Perú, este partido comenzará a las 2.00 p. m. A continuación, los horarios para otros países:

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Chile, Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Qatar vs Suiza por el Mundial 2026?

En Perú, este partido se podrá seguir mediante la señal de DirecTV. Sin embargo, otra opción es verlo en streaming a través de plataformas como Paramount+ y DGO.

Alineaciones de Qatar vs Suiza: posibles onces