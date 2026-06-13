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¿Quién es Ayyoub Bouaddi, la estrella de la selección de Marruecos en el Mundial 2026?

Conoce a Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años del Lille que brilla en el Mundial 2026 y destacó en el debut de Marruecos contra Brasil por su habilidad y madurez en el campo.

Luis Blancas
¿Quién es Ayyoub Bouaddi, la figura de la selección de Marruecos en el Mundial 2026?
¿Quién es Ayyoub Bouaddi, la figura de la selección de Marruecos en el Mundial 2026? | Composición: Líbero
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La selección de Marruecos llegó al Mundial 2026 con una mezcla de experiencia y renovación, y uno de los nombres que más expectativa genera es Ayyoub Bouaddi. Con 18 años, el mediocampista del Lille fue la figura del partido ante Brasil. Por eso, te contamos más sobre este futbolista.

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Ayyoub Bouaddi fue figura de Marruecos ante Brasil

En el debut marroquí ante Brasil en el MetLife Stadium, Bouaddi fue uno de los focos de atención por sus notables estadísticas, ya que, a su corta edad, se atrevió y mostró equilibrio, lectura de juego y madurez para sostener el mediocampo.

Ayyoub Bouaddi firmó una efectividad del 91 % en los pases, con 60 de 66 intentos, y mostró desequilibrio con balón al superar tres de los cinco regates que intentó. Su mejor versión llegó en defensa: el futbolista del Lille ganó cuatro entradas, sumó seis acciones defensivas, recuperó seis balones y se impuso en nueve de los trece duelos terrestres que disputó, reflejando una madurez impropia para su edad.

Ayyoub Bouaddi fue la figura de Marruecos ante Brasil por el Mundial 2026

Ayyoub Bouaddi fue la figura de Marruecos ante Brasil por el Mundial 2026

¿Quién es Ayyoub Bouaddi, la figura de la selección de Marruecos en el Mundial 2026?

Ayyoub Bouaddi nació el 2 de octubre de 2007 en Senlis, Francia, y se formó en las divisiones menores del fútbol francés hasta llegar al primer equipo del Lille, club donde rápidamente fue considerado una de las mayores promesas de Europa. Su crecimiento acelerado le permitió ganar minutos en la élite pese a ser uno de los futbolistas más jóvenes del plantel.

Aunque representó a Francia en categorías juveniles, el volante decidió defender a Marruecos en la selección absoluta por sus raíces familiares. La federación marroquí apostó por su talento y lo convenció de sumarse a un proyecto que busca consolidarse entre las potencias emergentes del fútbol mundial. En Marruecos, su elección fue celebrada, y varios especialistas creen que puede ser el heredero de la nueva generación que llevó al país a destacar en los últimos años.

A sus 18 años, Bouaddi ya es seguido por varios gigantes europeos gracias a sus actuaciones con Lille y Marruecos. Si mantiene esta progresión, será uno de los mediocampistas más cotizados del mercado en los próximos años. Por ahora, el joven volante ya dejó su huella en el Mundial 2026 y se perfila como una de las grandes revelaciones del torneo.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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