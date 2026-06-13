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Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026: Así marcha la clasificación con Brasil

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 con Brasil.
Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 con Brasil. | Composición de Líbero
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Se juega la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Brasil se midió con Marruecos en un partidazo. Ambas selecciones son candidatas a quedarse con el primer puesto. Escocia y Haití protagonizarán un duelo que promete sorprender a los amantes del deporte rey.

Jugadores sorprendidos al ver que periodistas tienen prohibido preguntar en español durante el Mundial 2026.

PUEDES VER: Prohíben hacer preguntas en español en el Mundial 2026: el polémico momento que protagonizaron Vini y Hakimi

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

EquiposPJDGPuntos
1. Marruecos101
2. Brasil101
3. Escocia000
4. Haití000

Programación y resultados de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026

Brasil 1-1 Marruecos (en juego)

Escocia vs. Haití | Juegan a las 8.00 p. m.

Próximo partido de Brasil en Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo C, Brasil se enfrentará a Haití este viernes 19 de junio en el Estadio Filadelfia. Este compromiso es clave para los pentacampeones del mundo.

Debe ganar para no complicar sus opciones de clasificar a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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