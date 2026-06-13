Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026: Así marcha la clasificación con Brasil

Se juega la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Brasil se midió con Marruecos en un partidazo. Ambas selecciones son candidatas a quedarse con el primer puesto. Escocia y Haití protagonizarán un duelo que promete sorprender a los amantes del deporte rey.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Equipos PJ DG Puntos 1. Marruecos 1 0 1 2. Brasil 1 0 1 3. Escocia 0 0 0 4. Haití 0 0 0

Programación y resultados de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026

Brasil 1-1 Marruecos (en juego)

Escocia vs. Haití | Juegan a las 8.00 p. m.

Próximo partido de Brasil en Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo C, Brasil se enfrentará a Haití este viernes 19 de junio en el Estadio Filadelfia. Este compromiso es clave para los pentacampeones del mundo.

Debe ganar para no complicar sus opciones de clasificar a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.