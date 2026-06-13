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Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026: Así marcha la clasificación con Brasil
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
Se juega la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Brasil se midió con Marruecos en un partidazo. Ambas selecciones son candidatas a quedarse con el primer puesto. Escocia y Haití protagonizarán un duelo que promete sorprender a los amantes del deporte rey.
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Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Marruecos
|1
|0
|1
|2. Brasil
|1
|0
|1
|3. Escocia
|0
|0
|0
|4. Haití
|0
|0
|0
Programación y resultados de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026
Brasil 1-1 Marruecos (en juego)
Escocia vs. Haití | Juegan a las 8.00 p. m.
Próximo partido de Brasil en Mundial 2026
Por la segunda fecha del Grupo C, Brasil se enfrentará a Haití este viernes 19 de junio en el Estadio Filadelfia. Este compromiso es clave para los pentacampeones del mundo.
Debe ganar para no complicar sus opciones de clasificar a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.
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