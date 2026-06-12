Barcelona anuncia tomar fuertes medidas contra el presidente del Real Madrid: “Delito de calumnias…”

El FC Barcelona anunció que tomará fuertes medidas contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El club blaugrana informó la decisión a través de sus redes sociales, donde señaló que ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias. Esto se debe a unas declaraciones realizadas por Pérez sobre el denominado 'Caso Negreira', palabras que no han sido bien recibidas dentro de la institución catalana.

Debido a estas declaraciones, emitidas el pasado 12 de mayo, el Barcelona ha citado a una conciliación. De este modo, primero buscará que el presidente del Real Madrid se retracte de sus palabras; sin embargo, si ello no ocurre, el Barça procederá con la presentación de la correspondiente querella.

Comunicado del Barcelona

“El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente”.

“El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club”.

“En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal”, informó el club catalán mediante sus redes sociales.

Comunicado del Barcelona. Foto: Sitio web del Barcelona

¿Qué había dicho Florentino Pérez?

Durante aquella conferencia de prensa, Florentino Pérez sostuvo que el denominado 'Caso Negreira' representaba un escándalo y aseguró que el Real Madrid estaba recopilando toda la documentación necesaria para emprender acciones legales contra el conjunto blaugrana.

"Estamos preparando un dossier de 500 páginas que presentaremos a la UEFA. Aunque el presidente de los árbitros diga qué debemos olvidarlo, no lo haremos. El 'Caso Negreira' es el mayor caso de corrupción en la historia del futbol. Hemos tenido que escuchar al presidente del comité de árbitros diciendo que son cosas que tenemos que olvidar. ¿Pero cómo lo vamos a olvidar? Yo he ganado siete Champions y siete Ligas, y miren, tenía que haber ganado 14, las otras me las han robado. Esta temporada, sin ir más lejos, nos han quitado 18 puntos. Si algunos ven Real Madrid Televisión, lo habrán podido comprobar. Y yo esto no me lo puedo callar".