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Diego Kochen, peruano en Barcelona, cerca de dejar el club para firmar por campeón de Dinamarca

Diego Kochen, futbolista con nacionalidad peruana que juega como arquero en Barcelona, está muy cerca de fichar por el club campeón de la Liga de Dinamarca.

Luis Blancas
Diego Kochen, futbolista peruano que juega en FC Barcelona, cerca de dejar el club para fichar por campeón de Dinamarca
Diego Kochen, futbolista peruano que juega en FC Barcelona, cerca de dejar el club para fichar por campeón de Dinamarca | Foto: Barcelona
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La selección peruana sigue en la búsqueda de nuevos futbolistas que puedan sumarse a la convocatoria de Mano Menezes; no obstante, para ello deben destacarse en sus respectivos equipos. Uno de los nombres importantes que quizá aún no ha sido considerado con regularidad es Diego Kochen, el jugador que actualmente milita en el Barcelona, aunque representa a Estados Unidos y dispone de pocos minutos en el club español. En ese contexto, se conoció que el guardameta está cerca de dejar la institución para firmar por el campeón de Dinamarca.

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Diego Kochen, futbolista peruano que juega en FC Barcelona, cerca de dejar el club para fichar por campeón de Dinamarca 

Según explicó el medio español 'Mundo Deportivo', Kochen está cerca de dejar Barcelona en condición de préstamo y en búsqueda de mejores oportunidades donde pueda demostrar su talento y obtener minutos de juego.

Es por eso que, según informó el portal 'Què t'hi jugues', de SER Catalunya, el Lyngby Boldklub de Dinamarca desea el préstamo del futbolista peruano, que actualmente fue seleccionado por Estados Unidos para ser sparring de su selección en el Mundial 2026.

Diego Kochen, peruano en FC Barcelona, cerca de ser prestado a Lyngby Boldklub de Dinamarca

Diego Kochen, peruano en FC Barcelona, cerca de ser prestado a Lyngby Boldklub de Dinamarca

Según informa la prensa española y danesa, Diego Kochen tiene el objetivo de sumar minutos importantes fuera de Barcelona, por lo que busca jugar en otro club a préstamo, ya que mantiene contrato con el conjunto culé hasta el 30 de junio del 2028.

Cabe mencionar que el Lyngby Boldklub es el actual campeón de la 1. División de Dinamarca 2025/2026, que corresponde a la segunda categoría del país, por lo que la próxima temporada 2026/2027 jugará en la máxima división nacional.

Diego Kochen es elegible para la selección peruana

Diego Kochen es un arquero de 20 años cuyo pase pertenece al FC Barcelona y ha sido llamado constantemente a la selección de Estados Unidos. Sin embargo, para el Mundial sub-20 no fue convocado, lo que deja abierta la posibilidad de que Perú lo cite, ya que todavía no ha disputado partidos oficiales con el combinado estadounidense.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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