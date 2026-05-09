Adrián Ugarriza quiere remecer el mercado y firmar por exclub de Tevez y Drogba: "Oferta"

Adrián Ugarriza es uno de los futbolistas peruanos con mejor rendimiento en el fútbol internacional debido a su gran momento en su actual club, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel. Por ello, desde China, un equipo por el que pasaron grandes jugadores como Carlos Tevez y Didier Drogba se interesó en el delantero y desea ficharlo: estamos hablando del Shanghai Shenhua.

Adrián Ugarriza cerca de firmar por exclub de Carlos Tevez y Didier Drogba

El periodista Gerson Cuba señaló que Ugarriza está en conversaciones con el Shanghai Shenhua, club de la primera división de China y que su salida del Hapoel Ironi Kiryat Shmona, equipo de Israel, parece estar próxima.

El atacante peruano dispone de una propuesta oficial y el antiguo club de Tevez y Drogba muestra interés en incorporarlo para la temporada 2026 de la Primera Liga China.

Adrián Ugarriza tiene oferta de Shanghai Shenhua de China

“Adrián Ugarriza cuenta con una oferta formal del Shanghai Shenhua de China. Ya se iniciaron las conversaciones y existe un gran interés del equipo chino por el delantero peruano. Veremos”, informó el comunicador.

Didier Drogba y Carlos Tevez jugaron en el Shanghai Shenhua de China

Didier Drogba llegó al Shanghai Shenhua en julio de 2012, después de haberse convertido en una figura histórica del Chelsea FC. En su etapa con el equipo chino, el atacante marfileño disputó 11 encuentros y marcó 8 tantos. Más tarde, a raíz de los problemas financieros internos del club, el jugador abandonó la plantilla y se incorporó al Galatasaray de Turquía en enero de 2013.

Didier Drogba y Carlos Tevez jugaron en Shanghai Shenhua de China, club que ahora desea a Adrián Ugarriza

Mientras tanto, Carlos Tevez también pasó una temporada en un equipo de la Superliga de China después de dejar Boca Juniors a comienzos del 2017. Tras convertir 4 goles en 20 partidos, regresó al conjunto argentino a inicios del 2018.