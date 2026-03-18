Ugarriza reveló si habló con Universitario para volver y dio detalles de su futuro: "Mi carrera"

El mercado de pases de Universitario se cerró con el fichaje de Bryan Reyna. Sin embargo, el cuadro crema no mira con malos ojos realizar una nueva incorporación si se presenta una buena alternativa, como es el caso de Adrián Ugarriza.

Ugarriza se encuentra en Israel, pero por el conflicto bélico que está atravesando el país, su futuro es una incógnita. En una reciente entrevista con Fútbol Como Cancha, el delantero que fue convocado para la selección peruana reveló que no habló con nadie de Universitario y, pasando la fecha FIFA, debe tener un panorama más claro sobre su futuro.

“No conversé con nadie de Universitario. He entrado a una etapa en la que no sé qué va a pasar ni con la liga ni con los jugadores. Tras la fecha FIFA probablemente tenga un panorama más claro de lo que va a pasar con mi carrera”, expresó Ugarriza.

Adrián Ugarriza sonó fuerte en Universitario de Deportes.

El atacante, que pasó por la U, Alianza y Sporting Cristal, explicó que al inicio su intención era terminar la temporada con Kiryat Shmona, pero a raíz de los problemas que están atravesando se vio en la obligación de cambiar los planes.

“Soy muy respetuoso con el tema de contratos. Esto siempre lo pensé: voy a respetar el contrato hasta fin de temporada como mínimo. Entro a una etapa donde no sé qué va a pasar”, explicó el atacante de 29 años.

Adrián Ugarriza feliz por ser convocado a la selección peruana

Adrián Ugarriza es una de las novedades de la lista de convocados de la selección peruana. El atacante contó que, si bien no compite desde hace varias semanas, estuvo haciendo trabajos para no perder el ritmo futbolístico.

“Desde que inició la situación aquí he estado en contacto con el preparador físico para intentar no perder ritmo. No es lo ideal llegar sin haber jugado algunas semanas, pero al menos en el tema físico me he cuidado y estoy bien”, indicó.

Adrián Ugarriza suena fuerte en Universitario de Deportes.

Finalmente, el atacante aseguró que va a luchar para ganarse un lugar en el equipo de Mano Menezes en la selección peruana. Contó que desde hace tiempo está trabajando muy duro para recibir la oportunidad en la bicolor.

“Lo que implica poder estar en esa lista es algo que me alegra y me llena de felicidad. Vengo hace tiempo trabajando muy duro para poder meterme y ganarme un lugar en la selección”, concluyó.