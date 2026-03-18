Universitario empató 1-1 ante importante rival y genera gran preocupación por su rendimiento

Universitario de Deportes tiene la obligación de consagrarse campeón del fútbol peruano a final de la temporada y darle una gran alegría a sus hinchas. Sin embargo, el plantel no ha venido obteniendo los mejores resultados y ha generado una enorme preocupación tras empatar 1-1 ante un duro rival en su último partido.

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Universitario empató 1-1 y genera gran preocupación por su rendimiento

Universitario está obligado a ganar cada uno de sus partidos si quiere quedarse con el título. Sin embargo, mientras el primer equipo dirigido por Javier Rabanal se enfoca en su próximo reto ante Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, las divisiones menores atraviesan un momento complicado.

Resulta que el plantel que disputará la Liga 3 apenas pudo rescatar un empate 1-1 frente al Club Deportivo Inmaculada Apremasur, conjunto que compite en la Liga Distrital de San Isidro. Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo, el equipo dirigido por Piero Alva afrontó este amistoso en Campo Mar, aunque no logró mostrar su mejor versión.

Universitario empató 1-1 ante Deportivo Inmaculada en su preparación para la Liga 3.

El cuadro visitante generó peligro en varias ocasiones y abrió el marcador gracias a Jefferson Godos. Por su parte, Universitario encontró la igualdad a través de Ettiene Beuzeville, quien volvió a destacar como una de las principales piezas ofensivas del equipo y prospecto a futuro.

Si bien este resultado no tiene incidencia directa en el desarrollo de la Liga 3, sí deja conclusiones sobre el nivel con el que llegará el plantel al campeonato. La preocupación crece entre los hinchas, ya que en su anterior amistoso los cremas cayeron 4-0 ante las divisiones menores de Sport Huancayo, dejando una imagen poco alentadora.

Universitario busca salir campeón de la Liga 3

Los cremas tienen la obligación por historia de mejorar su rendimiento de la campaña anterior de la Liga 3, donde terminaron cayendo en las semifinales, por lo que ahora buscan consagrarse con el título. Cabe señalar que si consiguen esta hazaña, el equipo de Piero Alva se ganará el derecho de disputar la Liga 2.