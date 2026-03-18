Exfigura de Newell's se luce con la camiseta de Universitario y emociona a hinchas: "En casa"

Universitario de Deportes está enfocado en conquistar el tetracampeonato de la Liga 1, por ello concretaron la llegada de varios jugadores en este mercado de pases. Los cremas se enfocan en su próximo partido ante Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura y, en medio de ello, un exjugador de Newell’s de Argentina emocionó a los hinchas al lucirse con la camiseta crema.

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Exfigura de Newell's se luce con la camiseta de Universitario y emociona a hinchas

Uno de los flamantes refuerzos de Universitario para esta temporada y que más emoción ha generado en la hinchada es Lisandro Alzugaray, quien llegó proveniente de LDU de Quito y se ha consolidado como una pieza principal en el esquema de Javier Rabanal, haciendo dupla con Álex Valera.

En ese contexto, el futbolista argentino reveló su gran alegría y emoción, mediante sus redes sociales, tras haber conseguido un valioso triunfo por 2-0 ante UTC en la séptima fecha en el Monumental, donde fue uno de los artífices del triunfo con un gol a los 62 minutos.

Lisandro Alzugaray emocionó a los hinchas tras destacar el triunfo de Universitario

“Muy contento por la victoria y por la actitud del equipo para ganar en casa. Vamos por más todos juntos”, fue el mensaje que compartió el jugador en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotografías. Una imagen que generó gran emoción en los hinchas, que ven en su figura a uno de los mejores refuerzos del año.

Alzugaray ha demostrado que es uno de los jugadores más talentosos del equipo y se ha logrado consolidar como el titular en la delantera. Su estilo de juego actual se caracteriza por ser uno de los nexos con el mediocampo, además de brindar desequilibrio en el ataque.

Lisandro Alzugaray y su paso por Newell’s Old Boys

Lisandro Alzugaray inició su carrera deportiva en el fútbol argentino, donde integró clubes de menor categoría y que disputaban la segunda división. Sin embargo, su gran rendimiento lo llevó a ser fichado por Newell’s en 2019, aunque no logró consolidarse en el equipo y solo pudo jugar 4 partidos, marchándose a la siguiente temporada.

Números de Lisandro Alzugaray en Universitario

En esta temporada, ‘Alzu’ ya ha jugado 7 partidos con la camiseta de Universitario, donde ha dejado gran muestra de su talento siendo vital con 2 goles y una asistencia.