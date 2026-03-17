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Fue campeón con Universitario y ahora no descarta su regreso: "Nunca digas nunca"
Por Universitario han pasado diversas figuras y algunos de ellos han tenido la oportunidad de ser campeones. Precisamente uno de ellos se refirió a si evalúa su regreso.
En medio de bajas y refuerzos de las últimas temporadas de Universitario, uno de los nombres que resalta es el de Ángel Comizzo, quien recientemente dejó de ser técnico de Atlético Grau y habló abiertamente sobre la posibilidad de retornar al elenco crema.
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Ángel Comizzo revela su deseo de volver a Universitario
Tras quedar libre de Atlético Grau, Ángel Comizzo actualmente no tiene equipo. Lejos de cerrarle las puertas a su regreso al fútbol peruano, el entrenador indicó que estaría dispuesto a volver a defender la camiseta crema en un futuro de su carrera.
Durante una entrevista con ‘Modo fútbol’, al ser preguntado si volvería a Universitario, el argentino fue claro al señalar que: “Nunca digas nunca”. Con esa frase, Comizzo evidenció el respeto y cariño que siente por la institución merengue con la que supo ser campeón en el 2013.
Ángel Comizzo no descarta su regreso a Universitario.
En esta misma línea, el DT aprovechó en hacer énfasis en el campeonato que ganó con la ‘U’, donde se destacó el talento de los jóvenes a pesar de la poca credibilidad que tenían en el equipo. “Hemos tenido momentos lindos, espectaculares e increíbles. Así como el título del 2012, pues cuando todos pensaban que íbamos a pelear el descenso, pues era un equipo de puros jóvenes”, señaló.
Como entrenador, Ángel Comizzo ha tenido la oportunidad de entrenar a destacados equipos, como lo son Talleres de Córdoba, Querétaro, Monarcas Morelia, UCV, Atlético Grau y el más recordado; Universitario
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