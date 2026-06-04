¡Mucha atención! Recientemente, la Fiscalía General de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó sobre la detención de dos gerentes y 48 trabajadores por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los arrestos se llevaron a cabo el miércoles 3 de junio en un establecimiento de la región, debido a presuntas infracciones a las leyes de inmigración. A continuación, más detalles.

Cuidado, inmigrantes: agentes de ICE arrestan a dos gerentes y 48 trabajadores de esta empresa en este estado

WYFF y otros portales internacionales señalaron que, este jueves 4 de junio, en horas de la mañana, las autoridades arrestaron a 114 personas en Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville, en Estados Unidos.

Según los informes, esta operación se llevó a cabo como parte de una investigación denominada “Historia de fantasmas”, iniciada en el otoño de 2024. En el operativo, se privó de la libertad a dos gerentes por cargos presentados por un gran jurado estatal, mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 48 trabajadores por violaciones a las leyes migratorias.

Al respecto, el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, advirtió que aquellos que ayuden ilegalmente a inmigrantes indocumentados enfrentarán investigaciones y acciones legales. “Si se está aprovechando de estadounidenses que trabajan arduamente, robándoles su identidad e ignorando sus responsabilidades como empleador, iremos tras usted”, explicó.

Wilson también precisó que estos delitos no solo afectan el empleo de los ciudadanos estadounidenses, sino que también representan un riesgo significativo para la seguridad nacional, al permitir que inmigrantes en situación irregular obtengan documentos falsos y accedan a sectores críticos del país.

Alan Wilson se pronuncia tras arresto e investigación

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, informó que el gran jurado estatal presentó seis acusaciones en el marco de una investigación denominada “Historia de fantasmas”. Esta indagación pone de manifiesto el problema de la obtención de documentos de identidad falsos por parte de inmigrantes en situación irregular en el estado, facilitada por una empresa local.

Wilson destacó que los gerentes de Burnstein Von Seelen Precision Casting, identificados como Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis, incumplieron sus responsabilidades legales al no verificar la autenticidad de las identificaciones de sus trabajadores, permitiendo así el uso de documentos fraudulentos. El fiscal también mencionó que otros acusados están implicados por recurrir a proveedores que ofrecían permisos de conducir falsificados, tarjetas de seguridad social y otros documentos de identificación ilegales.