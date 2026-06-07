Guillermo Viscarra ya tendría nuevo equipo: revelan que portero deja Alianza Lima y se va a Europa

El futuro de Guillermo Viscarra estaría lejos de La Victoria para el segundo semestre del 2026. En las últimas horas se conoció que el todavía portero de Alianza Lima está muy cerca de emprender una nueva aventura en el fútbol europeo. Conoce todos los detalles a continuación.

De acuerdo con la cuenta de X (antes Twitter) Kikai Scouting, especializada en el mercado de pases de jugadores bolivianos, el popular Billy cerró su incorporación al Amedspor, cuadro recién ascendido a la Superliga de Turquía.

Siempre según este usuario, el acuerdo se cerró antes del partido amistoso con Escocia, en el que la selección altiplánica fue vapuleada por 4-0 y en el que Viscarra fue titular.

Además, se confirmó que el guardameta de 33 años comenzó a seguir al Amedspor mediante su cuenta de Instagram, un movimiento que ha hecho que los rumores sobre su futuro en el balompié otomano tomen mayor fuerza.

Recordemos que Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del 2026, con opción de renovar. Cabe señalar que este año el guardameta boliviano solo jugó dos partidos oficiales como titular y, tras sufrir una lesión, fue Alejandro Duarte quien se adueñó del puesto.

Guillermo Viscarra puede dejar Alianza Lima para irse a Turquía.

De confirmarse el traspaso, los blanquiazules podrán liberar un cupo de extranjero para la segunda mitad del año y traer un refuerzo en otra posición. Sin embargo, en caso de que finalmente Viscarra deje Matute, además deberán buscar otro portero en el mercado nacional.

Guillermo Viscarra y sus números en Alianza Lima

Contando todos los torneos oficiales, Guillermo Viscarra ha disputado 51 partidos con Alianza Lima desde su llegada a comienzos del 2025, ha recibido 52 goles y dejó su portería en cero en 17 ocasiones.