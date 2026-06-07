Héctor Cúper tomó radical medida con el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario: "Nada..."

Universitario de Deportes busca romper el mercado de fichaje para el Torneo Clausura y es por eso que una de las grandes opciones es el fichaje de Gianluca Lapadula, quien tras su paso en Spezia se encuentra en búsqueda de nuevo club. Ante ello, se conoció la tremenda decisión que tomó Héctor Cúper con la incorporación del italo-peruano.

Héctor Cúper tomó fuerte decisión con el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario

Según informó el periodista Gustavo Peralta, las negociaciones entre Lapadula y Universitario vienen avanzando de la mejor manera, ya que Cúper fue informado sobre el interés del club por el delantero y decidió dar por aprobado el fichaje.

“Héctor Cúper ya dio el ok, visto bueno, luz verde, por Gianluca Lapadula. En el club nada más se espera definición”, escribió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Gianluca Lapadula está muy cerca de ser jugador de Universitario de Deportes

Cabe mencionar que Gianluca Lapadula y Universitario de Deportes mantienen conversaciones avanzadas, por lo que su incorporación al club de Ate dependerá de la decisión del delantero y las condiciones que le propondrán.

Por otro lado, Lapadula termina su contrato con Spezia el 30 de junio del 2026, por lo que, luego de esa fecha, se quedará sin club. Uno de los equipos más cercanos y en los que más suena como futuro delantero es Universitario, junto con Pescara, de Italia.

Posibles fichajes de Universitario de Deportes