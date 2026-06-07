¿Se queda? Universitario recibió sorpresiva noticia por futuro de Sekou Gassama: "Contrato"

Universitario de Deportes no realizó los mejores fichajes al inicio de la temporada, y uno de los más cuestionados fue Sekou Gassama. En los últimos días se conoció que la institución decidió la salida del delantero para el Torneo Clausura. Sin embargo, recibió una noticia inesperada sobre el futuro del senegalés.

¿Sekou Gassama se queda en Universitario?

El periodista Gustavo Peralta brindó nueva información sobre la reestructuración que viene realizando Universitario de cara al segundo semestre de la temporada. En ese contexto, reveló que la situación de Sekou Gassama todavía no ha sido resuelta.

Según explicó el comunicador, el atacante continúa vinculado contractualmente al club, ya que las conversaciones con la agencia de representación del jugador para concretar su salida siguen en marcha, pero se han complicado.

Universitario no ha logrado desvincular a Sekou Gassama para el Torneo Clausura

“Sekou Gassama y Miguel Silveira aún no han quedado desvinculados. Las conversaciones y negociaciones continúan. En el caso del delantero, la situación parece más compleja y, de no llegar a un acuerdo, debería presentarse a los entrenamientos el próximo lunes 15 ya que tiene contrato”, indicó el citado comunicador.

De esta manera, la ‘U’ todavía no logra cerrar la salida de Sekou Gassama, uno de los jugadores más cuestionados por la afición durante la temporada y, en caso de que las partes no alcancen un acuerdo en los próximos días, el atacante deberá reincorporarse a los trabajos del plantel crema cuando se reinicien los entrenamientos programados para el 15 de julio.

Universitario y el gran problema con la continuidad de Sekou Gassama

De acuerdo con lo señalado por el comunicador, Universitario no puede avanzar en las negociaciones con los refuerzos extranjeros que plantea. Esto se debe a que Sekou Gassama ocupa una plaza de extranjero y su continuidad impide habilitar un cupo en el equipo.