Universitario anunció oficialmente el préstamo de dos futbolistas a club de Liga 1: "Éxitos"

Universitario de Deportes refuerza su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, también cede a préstamo a algunos jugadores a otros equipos: estamos hablando de Paolo Reyna y Álvaro Rojas, quienes ahora formarán parte de Juan Pablo II.

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Universitario anunció la salida de Reyna y Rojas, quienes ahora jugarán a préstamo en Juan Pablo II por todo el Clausura 2026, por lo que tendrán que sumarse al plantel del conjunto de Chongoyape.

“Éxitos, cremas. Nuestros futbolistas Paolo Reyna y Álvaro Rojas jugarán a préstamo en Juan Pablo II el resto de la temporada”, se puede leer en X, antes Twitter, del club merengue.

Paolo Reyna salió de Universitario y fue prestado a Juan Pablo II

Cabe mencionar que Paolo Reyna cuenta con un contrato con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que, una vez terminado su préstamo en Juan Pablo II, tendrá que retornar al equipo para la temporada 2027 de la Liga 1.

Mientras tanto, Álvaro Rojas cumplirá sus últimos seis meses en el club merengue, ya que su contrato finaliza en diciembre del 2026, por lo que, una vez terminada la temporada, esperará si el club crema le renueva o si el equipo de Chongoyape lo ficha.

Álvaro Roajas fue prestado a Juan Pablo II y está cerca de dejar Universitario

Posibles salidas de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes decide quiénes se irán del equipo en la temporada 2026 de cara al Torneo Clausura. Algunos de esos nombres son: