Jhilmar Lora y las posibilidades para llegar a ser jugador de Universitario

Universitario continúa en la búsqueda de fichajes con el objetivo de pelear el Torneo Clausura y alcanzar el tetracampeonato. Por ello, surgió una posibilidad de concretar la llegada de Jhilmar Lora, quien dejará su actual club.





El exjugador de Sporting Cristal estuvo la pasada temporada en Novorizontino, de la Serie B de Brasil, donde incluso fue dirigido por Enderson Moreira, exestratega de los celestes. Sin embargo, no tuvo mayor protagonismo, ya que nunca logró la titularidad para consolidarse en el fútbol brasileño.

Jhilmar Lora jugó por primera vez fuera del Perú aunque con poca opción de ganar el titularato. Foto: Gremio Novorizontino





El lateral derecho firmó por Novorizontino hasta diciembre del 2026, pero no entró en los planes para el segundo semestre y volverá al fútbol peruano. Universitario tiene claro que podría ser un buen fichaje, ya que Héctor Cúper quiere jugar con una línea de cuatro y necesita futbolistas con ese perfil.



Cabe señalar que Jhilmar Lora también es seguido por Cienciano y Melgar. La próxima semana enviarán ofertas para que pueda evaluar cuál le brinda mayores garantías. Su regreso a Sporting Cristal, por ahora, está descartado por la forma en que salió del club.

Valor de mercado de Jhilmar Lora

Según el portal Transfermarkt, Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años. La mejor versión del lateral derecho formado en Sporting Cristal fue en la temporada 2023, cuando llegó a valer 1 millón de euros. Su gran momento hizo que lo convocaran a la selección peruana, pero luego perdió continuidad en tienda celeste.