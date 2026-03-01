- Hoy:
Dejó Sporting Cristal y ahora podría proclamarse campeón en Brasil: "Después de 36 años"
Un jugador que dejó Sporting Cristal la temporada pasada ahora está cerca de gritar campeón en Brasil. Podría jugar la final contra histórico club.
Los peruanos siguen triunfando en el extranjero y una prueba de ello es uno de los futbolistas que quedó fuera de los planes de Sporting Cristal el año pasado. Esta temporada aceptó un nuevo reto en su carrera y está cerca de ser campeón tras eliminar al Corinthians de André Carrillo. Su equipo volvió a una final después de 36 años y en Brasil solamente hablan de ello.
Ex Sporting Cristal podría ser campeón en Brasil
Son varios los jugadores que dejaron Sporting Cristal luego de conocerse que no son parte de los planes del comando técnico y uno de ellos fue Jhilmar Lora. El joven futbolista peruano dejó la Liga 1 para jugar en el Novorizontino de la segunda división de Brasil. El equipo del futbolista de 25 años eliminó a Corinthians de André Carrillo y se clasificó a la final del Campeonato Paulista donde espera a Palmeiras o Sao Paulo.
"Novorizontino está en la final del Campeonato Paulista 2026. A la final estatal después de 36 años", expresó uno de los medios digitales brasileños sobre el hecho histórico del que Jhilmar Lora es parte. Después de quedar fuera de Sporting Cristal, el peruano jugará su primera final en tierras brasileñas.
El partido entre Novorizontino lo ganaron con el gol del lateral Mayk en el Estadio Jorge Ismael de Biasi y fue así como eliminó al club capitalino y asegurando el regreso de un representante de Novo Horizonte a una gran final.
Equipo de Jhilmar Lora clasificó a la final del Campeonato Paulista.
¿Hasta cuándo firmó Jhilmar Lora por Novorizontino?
Jhilmar Lora dejó Sporting Cristal y en enero de este año firmó por Novorizontino, equipo donde su contrato vence al final de la temporada 2026 y luego se definirá el futuro del joven futbolista.
