Vélez se sincera y dio tajante comentario sobre el polémico tiro de esquina: "Se equivoca..."
Jairo Veléz no se guardó nada y sorprendió al comentar sobre el árbitro Mike Palomino y el polémico tiro de esquina que terminó en gol de Alianza Lima ante UTC.
Alianza Lima venció 1-0 a UTC con un gol polémico, luego de que el árbitro Mike Palomino cobrara un tiro de esquina cuando el equipo contrario reclamaba que era saque de meta. Por ello, al llegar a Lima, Jairo Vélez fue consultado directamente sobre la jugada y si considera un error la decisión arbitral que culminó en el gol íntimo.
Jairo Vélez se sincera y dio tajante comentario sobre el polémico tiro de esquina que terminó en gol de Alianza Lima
"Son decisiones arbitrales, así como se equivoca para uno, se puede equivocar para nosotros. Personalmente, hubo jugadas que nos perjudicaron. ¿Qué podemos hacer? Yo doy el pase y quedo lejos de la jugada, ahí van los dos", mencionó el futbolista.
Video: Ovación
