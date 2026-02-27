Luis Ramos dio firme respuesta sobre su futuro en Alianza Lima tras ser suplente: "Decisiones..."

Los pocos minutos que ha tenido Luis Ramos en el once inicial de Alianza Lima ha llamado la atención de los hinchas, ya que el delantero llegó tras su experiencia en América de Cali. Ante ello, el futbolista de 26 años rompió su silencio y expresó su sentir antes del partido ante UTC en Cajamarca, otro de los líderes de la Liga 1.

Alianza Lima jugará como visitante frente a un duro rival como lo es UTC. Ambos están en la cima del fútbol peruano y este partido será decisivo para saber el nivel del equipo de Pablo Guede. A diferencia de los últimos partidos del elenco blanquiazul, para este cotejo se esperan varios cambios inusuales desde el inicio, empezando por la posible suplencia de Paolo Guerrero y en su lugar entraría Luis Ramos.

Luis Ramos explica su futuro en Alianza Lima tras ser suplente

El objetivo de Alianza Lima es ganar el título nacional luego de varios años de sequía, pero para conseguir ello, también tiene que encontrar a los jugadores ideales para afrontar partidos importantes. Como parte de la fecha 5, los Íntimos se enfrentarán a UTC y Pablo Guede confirmó que cuidará a Paolo Guerrero de la cancha sintética. Su reemplazo será Luis Ramos, quien está ilusionado en arrancar como titular en una de las pocas oportunidades que ha tenido desde que llegó a La Victoria.

"Yo feliz (ante posibilidad de ser titular), son decisiones que toma el comando técnico, pero la verdad que yo muy feliz", explicó Luis Ramos frente a los medios de comunicación en la previa del partido ante UTC.

Luis Ramos y los partidos oficiales que jugó en Alianza Lima

Luis Ramos hizo su debut oficial en la Liga 1 con Alianza Lima ante Sport Huancayo cuando ingresó en el segundo tiempo y luego volvió a jugar con la camiseta blanquiazul ante 2 de Mayo en Matute. El destacado delantero también tuvo minutos ante Alianza Atlético y Sport Boys.

Hora y dónde ver Alianza Lima vs UTC

El equipo de Alianza Lima se enfrentará a UTC en su visita el Estadio Héroes de San Ramón el sábado 28 de febrero desde las 13:15 horas. Se trata de uno de los partidos más importantes de la fecha ya que ambos son líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con 10 puntos, seguido de Melgar con 9 y Universitario con 8 unidades.