Reportan caída de parte del techo del Mall Aventura Bellavista por posible fuga de agua y alerta a clientes

Este jueves 27 de febrero se reportó que parte del techo del Mall Aventura Plaza Bellavista colapsó luego de una reciente filtración de agua que descendió desde el techo y las paredes del segundo piso, se anegaron los pasillos y se desprendió parte del cielo raso. Esta situación generó pánico entre los clientes.

Se informó que ante esta alarmante situación, el personal del centro comercial puso en marcha los protocolos de evacuación mientras se realizaban las inspecciones para determinar el origen del incidente. Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial por parte de la empresa.

Por su parte, la Municipalidad de Bellavista ordenó la clausura temporal del local, luego de una inspección, asimismimo, mediante sus plataformas oficiales brindó más detalles respecto a esta medida que se tomó luego de la caída de una parte del techo del Mall Aventura Bellavista.

Comunicado de la Municipalidad de Bellavista.

"En cumplimiento de nuestras funciones de fiscalización y velando por el bienestar de la comunidad, personal municipal viene ejecutando las acciones correspondientes hasta que se determinen las causas del incidente y se garantice que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.", precisó.