¡Oficial! Se confirma la postergación del año escolar 2026 por fenómenos naturales: ¿cuál es la nueva fecha?

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el 16 de marzo comenzará el año escolar 2026 de manera oficial; sin embargo, el país está enfrentando un complicado momento con el inicio del Niño Costero. Ante esta situación, el Gobierno Regional de Arequipa confirmó que se postergará el regreso a clases.

¡Confirmado! Se posterga el inicio de clases 2026 en Arequipa

A través de un comunicado, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa informó que el inicio del año escolar se retrasará una semana en los colegios privados y de convenio, como acción preventiva ante el estado de emergencia que afecta a diversos distritos por las fuertes precipitaciones.

Gerencia Regional de Educación de Arequipa anunció la postergación del inicio del año escolar.

Ante esta reciente información se espera que las clases escolares en los colegios de la región comiencen el lunes 16 de marzo; sin embargo, todo dependerá del panorama de Arequipa, ya que actualmente se registran más de 1.200 casas inundadas y daños a la infraestructura debido a las lluvias intensas y el desborde de torrenteras.

Es importante precisar que hasta el momento no existe un pronunciamiento del Ministerio de Educación respecto a un posible retraso del comienzo del año escolar 2026, pero es posible que a nivel regional se toman medidas con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y padres de familia.

Se declara estado de emergencia por lluvias en Arequipa

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en varios distritos de la región Arequipa mediante el Decreto Supremo N.° 025-2026, debido a los daños y riesgos ocasionados por las intensas lluvias. Esta medida busca facilitar la ejecución de acciones inmediatas de respuesta, rehabilitación y apoyo a la población afectada, permitiendo la intervención coordinada de autoridades locales y entidades del Estado.

Declaran en emergencia a Arequipa por intensas lluvias.

Asimismo, se incluyen distritos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, que también enfrentan complicaciones debido a las intensas lluvias. Se precisa que la acción tomada se basa por los reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN).