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Día del Hombre: ¿se celebra el 19 de marzo o 19 de noviembre? Conoce la fecha oficial y por qué se festeja
El Día del Hombre está próximo a celebrarse en Perú; sin embargo, la verdadera fecha del festejo aún causa confusión. ¿Es el 19 de marzo o 19 de noviembre?
El Día del Hombre busca reconocer el aporte de los varones en la sociedad y reflexionar sobre su papel en la familia, la comunidad y el desarrollo del país. Debido a la importancia, es preciso señalar que este festejo está marcado dos veces en el calendario: 19 de marzo y 19 de noviembre. ¿Por qué?
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En los siguientes días, algunos países celebrarán el Día del Hombre, que coincide con el Día de San José, considerado un modelo de padre y hombre en la tradición cristiana. Sin embargo, también se establece el Día Internacional del Hombre, que se conmemora oficialmente el 19 de noviembre.
¿Cuándo se celebra el Día del Hombre, 19 de marzo o 19 de noviembre?
El Día del Hombre se festeja el 19 de marzo en varios países de tradición católica, como Colombia, Bolivia y Perú. Esta fecha concuerda con el Día de San José, quien es reconocido como un ejemplo de fe, humildad, obediencia y responsabilidad familiar, ya que asumió la misión de proteger y cuidar a la Sagrada Familia.
El Día del Hombre tiene dos fechas distintas, dependiendo del país y la tradición.
Por otro lado, el Día Internacional del Hombre se conmemora oficialmente el 19 de noviembre. Esta fecha fue impulsada en 1999 en Trinidad y Tobago, y actualmente se celebra en muchos países para promover temas como la salud masculina, la igualdad de género y los modelos positivos de masculinidad.
Es importante recordar que más allá de conocer la verdadera fecha de celebración, el Día del Hombre invita a generar conciencia sobre temas importantes que afectan a los varones, como su salud física y mental, así como la necesidad de fortalecer relaciones basadas en el respeto y la equidad.
Frases para conmemorar el Día del Hombre
- Feliz Día del Hombre a quienes inspiran con su esfuerzo y dedicación cada día.
- Hoy celebramos la valentía, el compromiso y la nobleza que muchos hombres demuestran en su vida diaria.
- Ser hombre también significa construir, cuidar y dar ejemplo.
- Un verdadero hombre se reconoce por sus valores y su respeto hacia los demás.
- Feliz Día del Hombre a quienes trabajan con honestidad y responsabilidad.
- Hoy es un día para reconocer a los hombres que aportan al bienestar de sus familias y comunidades.
- Un hombre admirable es aquel que actúa con integridad en todo momento.
- La fortaleza de un hombre también está en su capacidad de amar y respetar.
- Celebramos a los hombres que dejan huella con sus acciones y su ejemplo.
- El verdadero valor de un hombre está en su corazón y en sus principios.
- Ser hombre es asumir responsabilidades y enfrentarlas con determinación.
- Hoy reconocemos a los hombres que luchan por sus sueños sin rendirse.
- La grandeza de un hombre se refleja en la forma en que trata a los demás.
- Feliz Día del Hombre a quienes siempre buscan superarse.
- Un hombre de verdad se distingue por su respeto y su nobleza.
- Hoy celebramos a quienes trabajan día a día por un futuro mejor.
- Ser hombre es ser ejemplo de esfuerzo, compromiso y perseverancia.
- Los hombres también construyen esperanza con cada paso que dan.
- Un hombre que respeta, escucha y apoya, deja una marca positiva en el mundo.
- Feliz Día del Hombre a quienes enfrentan la vida con valentía.
- La responsabilidad y el honor son cualidades que engrandecen a un hombre.
- Hoy es una oportunidad para valorar el aporte de los hombres en la sociedad.
- Un hombre que actúa con humildad demuestra verdadera grandeza.
- Los hombres que inspiran son aquellos que lideran con el ejemplo.
- Ser hombre es aprender, crecer y aportar cada día.
- Un verdadero hombre respeta, protege y cuida a quienes ama.
- Hoy celebramos la dedicación y el compromiso de muchos hombres en el mundo.
- La esencia de un hombre se mide por sus acciones.
- Los hombres que construyen con valores dejan un legado duradero.
- Feliz Día del Hombre a quienes hacen la diferencia con su actitud.
- Un hombre fuerte también sabe ser sensible y comprensivo.
- Hoy recordamos que la grandeza está en los pequeños actos de bondad.
- Un hombre íntegro es aquel que actúa con coherencia entre lo que dice y hace.
- Ser hombre es avanzar con firmeza y aprender de cada experiencia.
- Los hombres también son pilares fundamentales en la familia y la sociedad.
- Un hombre admirable inspira confianza y respeto.
- Hoy celebramos a quienes demuestran que la verdadera fuerza está en los valores.
- Un hombre sabio escucha, aprende y comparte su conocimiento.
- La verdadera grandeza de un hombre está en su capacidad de ayudar.
- Ser hombre es construir caminos con responsabilidad y respeto.
- Los hombres que aman y respetan dejan huellas imborrables.
- Un hombre que persevera siempre encuentra la forma de salir adelante.
- Hoy es un día para reconocer a quienes luchan por un mejor mañana.
- Un hombre que respeta a los demás demuestra su verdadera grandeza.
- Los valores hacen al hombre, no las palabras.
- Un hombre comprometido siempre busca mejorar y crecer.
- Ser hombre es enfrentar los desafíos con determinación.
- Los hombres que inspiran son aquellos que viven con honestidad.
- Hoy celebramos a quienes construyen un mundo mejor con su esfuerzo.
- Feliz Día del Hombre a todos aquellos que hacen del respeto y la responsabilidad su forma de vida.
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