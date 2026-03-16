Día del Hombre: ¿se celebra el 19 de marzo o 19 de noviembre? Conoce la fecha oficial y por qué se festeja

El Día del Hombre busca reconocer el aporte de los varones en la sociedad y reflexionar sobre su papel en la familia, la comunidad y el desarrollo del país. Debido a la importancia, es preciso señalar que este festejo está marcado dos veces en el calendario: 19 de marzo y 19 de noviembre. ¿Por qué?

En los siguientes días, algunos países celebrarán el Día del Hombre, que coincide con el Día de San José, considerado un modelo de padre y hombre en la tradición cristiana. Sin embargo, también se establece el Día Internacional del Hombre, que se conmemora oficialmente el 19 de noviembre.

¿Cuándo se celebra el Día del Hombre, 19 de marzo o 19 de noviembre?

El Día del Hombre se festeja el 19 de marzo en varios países de tradición católica, como Colombia, Bolivia y Perú. Esta fecha concuerda con el Día de San José, quien es reconocido como un ejemplo de fe, humildad, obediencia y responsabilidad familiar, ya que asumió la misión de proteger y cuidar a la Sagrada Familia.

El Día del Hombre tiene dos fechas distintas, dependiendo del país y la tradición.

Por otro lado, el Día Internacional del Hombre se conmemora oficialmente el 19 de noviembre. Esta fecha fue impulsada en 1999 en Trinidad y Tobago, y actualmente se celebra en muchos países para promover temas como la salud masculina, la igualdad de género y los modelos positivos de masculinidad.

Es importante recordar que más allá de conocer la verdadera fecha de celebración, el Día del Hombre invita a generar conciencia sobre temas importantes que afectan a los varones, como su salud física y mental, así como la necesidad de fortalecer relaciones basadas en el respeto y la equidad.

Frases para conmemorar el Día del Hombre