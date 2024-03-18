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Mensajes por el Día del Hombre: frases e imágenes para dedicar a tus seres más cercanos
Para conmemorar el Día del Hombre, Líbero ha preparado una selección de frases y mensajes emotivos que puedes compartir gratuitamente en redes sociales.
Este 19 de marzo se celebra el Día del Hombre en varios países del mundo, entre ellos Colombia, Honduras, Bolivia, Italia y España. Con motivo de esta fecha, en Líbero hemos reunido una selección de frases y mensajes emotivos para que puedas compartir unas palabras especiales a través de WhatsApp, Facebook, Instagram u otras redes sociales. ¡Y lo mejor es que puedes hacerlo totalmente gratis!
PUEDES VER: Feliz Día del Padre en España: las mejores 100 frases para dedicar este 19 de marzo en WhatsApp
Mensajes por el Día del Hombre para tu ser querido
A continuación, lee las mejores frases para dedicar el Día del Hombre este 19 de marzo.
- En este día especial, celebremos tu grandeza, la bondad y la fortaleza de que te hacen único en el mundo. ¡Feliz Día del Hombre!
- A ti, hombre, que con tu valentía y amor construyes un mundo mejor, hoy te rendimos homenaje. ¡Feliz Día Que en este día se reconozca tu valor, la dedicación y el sacrificio que le pones a todo!
- En el Día del Hombre, honramos tu compromiso, tu coraje y tu amor incondicional. ¡Gracias por ser ejemplo de fuerza y nobleza!
- Hoy te celebramos a ti, que eres hombre que inspira con su sabiduría, que guía con su ternura y que ama con todo su ser. ¡Feliz día al hombre más especial!
- Que en este día se reconozca la importancia y el valor que tienes en nuestras vidas. ¡Gracias por ser fuente de inspiración y apoyo constante!
- A ti, que eres un hombre que con su trabajo y esfuerzo construye sueños y hace realidad proyectos, te deseamos un feliz y merecido Día del Hombre.
- Que en este día se celebre la diversidad, la sensibilidad y el amor que cada hombre lleva en su corazón. ¡Feliz día a todos los hombres que hacen del mundo un lugar mejor!
- Hoy es un día para reconocer la fortaleza interior, el liderazgo y la compasión de todos los hombres.
- ¡Que continúen iluminando nuestros caminos con su bondad!
Palabras bonitas por el Día del Hombre para enviar a tu hijo
¿Tienes hijos varones y deseas dedicarles un mensaje especial en su día? Aquí te dejamos una selección de frases hermosas para demostrarles tu amor y orgullo.
- A los hombres que inspiran con su valentía, ¡feliz Día del Hombre!
- La grandeza de un hombre radica en su carácter, ¡feliz día a todos ellos!
- Hombres extraordinarios, hoy es su día. ¡Felicidades!
- A los héroes diarios que hacen del mundo un lugar mejor, ¡feliz Día del Hombre!
- En este día, celebremos la fuerza y la bondad que reside en cada hombre.
- Para los hombres que construyen puentes y derriban barreras, ¡feliz Día del Hombre!
- A los padres, hermanos y amigos excepcionales, ¡gracias por ser increíbles! ¡Feliz Día del Hombre!
- Que este día esté lleno de éxitos y sonrisas para todos los hombres valientes. ¡Felicidades!
- A quienes demuestran que la verdadera masculinidad es sinónimo de respeto y empatía. ¡Feliz Día del Hombre!
- En este día especial, brindemos por los hombres que iluminan nuestras vidas con su presencia. ¡Salud!
- A los hombres que abrazan la diversidad y construyen un mundo inclusivo, ¡feliz día para ustedes!
- Hoy celebramos a los hombres que enfrentan desafíos con determinación y gracia. ¡Felicidades!
- A los amigos leales y compañeros valientes, ¡feliz Día del Hombre!
- Que este día les devuelva un poco de la alegría y bondad que siempre brindan. ¡Felicidades a todos los hombres!
- En honor a los hombres que dejan huella con sus acciones y palabras. ¡Feliz Día del Hombre!
- A los hombres que son fuerza y apoyo en tiempos difíciles, ¡gracias por su valentía!
- Que este día esté lleno de momentos extraordinarios para los hombres extraordinarios. ¡Felicidades!
- A los que desafían expectativas y rompen moldes, ¡feliz Día del Hombre!
- Hoy celebramos a los hombres que hacen del mundo un lugar más amable. ¡Felicidades!
- En este Día del Hombre, brindemos por todos los logros y virtudes que cada uno de ustedes aporta al mundo. ¡Salud!
Frases para decirle a tu pareja en el Día del Hombre
- ¡Feliz Día del Hombre! Deseo que hoy estés lleno de alegría y amor.
- Espero que esta fecha especial te traiga tanta felicidad como la que tú me has dado ¡Feliz Día del Hombre!
- Hoy celebramos cuánto significas para mí ¡Feliz Día del Hombre!
- ¡Dedico este día a la persona más increíble de mi vida! ¡Feliz Día del Hombre!
- Estamos celebrando la increíble persona que eres ¡Felicidades, amor mío! ¡Feliz Día del Hombre!
Mensajes del Día del Hombre para enviarle a tus amigos
- Muchas felicidades a todos los hombres del mundo en su fecha especial, que pasen un día maravilloso.
- ¡Feliz día del hombre a mis amigos! Que disfruten de la compañía de sus seres queridos.
- Es un día especial para demostrarles a todos los hombres de nuestras vidas el gran amor que les tenemos ¡Feliz día del hombre!
- ¡Un saludo muy especial a todos ustedes por el Día del Hombre! Espero que tengan un día lleno de risas, amor y felicidad.
- ¡Feliz día del hombre a todos mis amigos! Hoy celebramos el poderoso potencial de estos maravillosos seres.
Imágenes bonitas para el Día del Hombre GRATIS
Envíale esta frase alusiva al Día del Hombre y sorpréndelo. (Foto: Pinterest)
Dedícale esta frase por el Día del Hombre. (Foto: Pinterest)
Dile que es una persona muy especial para ti. (Foto: Pinterest)
Este cartel por el Día del Hombre sorprenderá a más de uno. (Foto: Pinterest)
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