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Día del Hombre 2026: las mejores 50 frases para enviar y dedicar este 19 de marzo en redes sociales
Este 19 de marzo se festeja el Día del Hombre en varios países del mundo, y AQUÍ podrás conocer las mejores dedicatorias de la fecha.
Aunque el Día Internacional del Hombre se celebra oficialmente el 19 de noviembre en numerosos países alrededor del mundo, lo cierto es que para otras zonas, la fecha se festeja este 19 de marzo y AQUÍ podrás encontrar las mejores frases para dedicar o publicar.
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En Perú, Colombia, Bolivia y Honduras, este día coincide con la festividad de San José de Nazaret en el calendario católico, por lo que se trata de dar un enfoque más tradicional y religioso, que pone por encima valores de responsabilidad y compromiso social.
La conmemoración nació aproximadamente en el año 1621, según lo que dictó el Papa Sixto IV, quien colocó la fecha en el calendario romano en honor al padre terrenal de Jesús. ¿Quieres lucirte con los mensajes ideales para amigos, familiares o pareja? No te pierdas los listados.
Este 19 de marzo se celebra el Día del hombre en varias partes del mundo
Frases cortas por el Día del Hombre
- Ser hombre no es solo cuestión de fuerza, sino de valores, respeto y corazón.
- Un verdadero hombre se define por cómo trata a los demás.
- Hoy celebramos a los hombres que inspiran con su ejemplo y su bondad.
- Ser hombre es cuidar, proteger, respetar y amar.
- A los hombres que luchan cada día por sus sueños, ¡feliz día!
- La grandeza de un hombre se mide por su humildad.
- Un hombre de verdad deja huellas positivas en la vida de otros.
- Hoy celebramos la valentía, la responsabilidad y el amor de los hombres.
- Ser hombre es levantarse cada día con la fuerza para seguir adelante.
- Feliz Día del Hombre a quienes hacen del mundo un lugar mejor.
10 mensajes por el Día del Hombre
- ¡Feliz Día del Hombre! Que nunca te falte fuerza ni motivación.
- Hoy celebramos tu esfuerzo y dedicación.
- Que tengas un gran Día del Hombre.
- Gracias por ser una persona admirable.
- Feliz Día del Hombre, sigue siendo inspiración.
- Que hoy recibas el reconocimiento que mereces.
- Un saludo especial en tu día.
- Feliz Día del Hombre a alguien increíble.
- Que tengas un día lleno de alegría.
- Hoy celebramos lo valioso que eres.
15 dedicatorias para amigos por el Día del Hombre
- Amigo, feliz Día del Hombre. Gracias por tu amistad sincera.
- Hoy celebro tu amistad y la gran persona que eres.
- Feliz Día del Hombre a un amigo leal y verdadero.
- Gracias por estar siempre en las buenas y en las malas.
- Un verdadero amigo y un gran hombre. ¡Feliz día!
- La amistad se fortalece con personas como tú.
- Feliz Día del Hombre a un amigo que vale oro.
- Que nunca cambies tu forma de ser.
- Gracias por tantos momentos y risas compartidas.
- Amigo, hoy es tu día, ¡disfrútalo!
- Eres un gran amigo y una gran persona.
- Feliz Día del Hombre al amigo que siempre apoya.
- Tu amistad hace la vida mejor.
- A un amigo que siempre demuestra su grandeza con acciones.
- Brindo por tu amistad y por el gran hombre que eres.
15 mensajes para enviar a tu novio por el Día del Hombre
- Feliz Día del Hombre al hombre que amo.
- Gracias por ser mi apoyo y mi alegría.
- Hoy celebro al increíble hombre que eres.
- Tenerte a mi lado es mi mayor felicidad.
- Feliz Día del Hombre, amor. Eres mi orgullo.
- Me siento afortunada de compartir mi vida contigo.
- Eres el hombre que alegra mi corazón.
- Hoy celebro tu amor, tu fuerza y tu bondad.
- Gracias por hacer mi vida más hermosa.
- Feliz Día del Hombre al dueño de mi corazón.
- Eres mi inspiración y mi compañero perfecto.
- A tu lado todo es mejor. Feliz día.
- Mi amor por ti crece cada día.
- Gracias por cuidarme y amarme.
- Feliz Día del Hombre al mejor novio del mundo.
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