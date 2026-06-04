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Temblor en Perú, hoy jueves 4 de junio: magnitud y epicentro del sismo según IGP
Revisa el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor de hoy, jueves 4 de junio en Perú. Mantente informado sobre los sismos.
Perú se mantiene entre los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, miles de ciudadanos permanecen atentos a los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Durante este jueves 4 de junio, el IGP continuará informando sobre los temblores que puedan registrarse en las distintas regiones del país, detallando aspectos como la magnitud, profundidad, epicentro y hora exacta de cada evento sísmico.
PUEDES VER: Temblor del miércoles 3 de junio en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
Temblor en Perú, hoy jueves 4 de junio, según IGP
Bienvenidos
Revisa el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor de hoy, jueves 4 de junio en Perú. Mantente informado sobre los sismos.
¿Qué hacer durante un temblor?
Durante un temblor, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu integridad. Si te encuentras en una vivienda, oficina o establecimiento, ubícate en una zona segura previamente identificada, alejado de ventanas, espejos, estantes u objetos que puedan caer. Evita utilizar ascensores y no corras hacia las salidas mientras dure el movimiento sísmico, ya que podrías exponerte a mayores riesgos.
Si estás en la vía pública, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, paneles publicitarios y cualquier estructura que pueda desprenderse. En caso de encontrarte conduciendo, reduce la velocidad y estaciona en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o edificaciones.
Una vez finalizado el sismo, verifica si hay personas heridas, sigue las indicaciones de las autoridades y mantente informado a través de fuentes oficiales. Además, es recomendable contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas o días después de un sismo, inundación u otro desastre natural. Entre los elementos esenciales se incluyen agua potable, alimentos no perecibles como conservas, galletas o barras energéticas, un botiquín de primeros auxilios, linterna con pilas de repuesto, radio portátil, cargador portátil para celular y artículos de higiene personal.
También es recomendable guardar copias de documentos importantes en bolsas herméticas, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, ropa de abrigo, mantas, mascarillas y silbato para pedir ayuda en caso de emergencia. Si en el hogar hay bebés, adultos mayores o personas con alguna condición médica, la mochila debe incluir medicamentos, pañales, leche u otros implementos específicos para sus necesidades. Las autoridades recomiendan mantener la mochila en un lugar accesible y revisar periódicamente su contenido para garantizar que los productos se encuentren en buen estado.
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