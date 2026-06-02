Temblor en Perú EN VIVO hoy, martes 2 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO

¡Atención! El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo continuo de la actividad sísmica en el país, debido al frecuente registro de movimientos telúricos en diversas zonas. En este contexto, la institución ha comunicado que se prevén sismos para este martes 2 de junio. Además, ofrece reportes oficiales en tiempo real que incluyen información sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de los eventos sísmicos.

Temblor en Perú HOY, martes 2 de junio 2026 EN VIVO, según IGP 10:59 Bienvenidos En esta nota, te compartimos los últimos reportes del IGP para hoy, martes 2 de junio del 2026.

¿Qué hacer durante un sismo?

En caso de que ocurriera un sismo, es crucial mantener la calma y actuar de manera rápida para salvaguardar tu vida y la de quienes te rodean. Las autoridades sugieren situarse en áreas seguras previamente designadas, como junto a columnas estructurales o muros resistentes, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y conexiones eléctricas.

También se debe evitar el uso de ascensores y no correr de forma descontrolada para prevenir accidentes. En tanto, si te encuentras en la calle, es recomendable alejarse de postes, cables eléctricos, balcones y fachadas que puedan desprenderse. Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que el movimiento cese.

¿Es posible predecir un sismo?

La predicción de sismos sigue siendo todo un reto para la comunidad científica, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Tavera indicó que, para prever un temblor, es fundamental conocer con exactitud el lugar, la hora y la magnitud del fenómeno, algo que en la actualidad resulta inalcanzable.

No obstante, el especialista destacó que se han logrado avances importantes en el pronóstico sísmico, lo que permite identificar zonas con mayor riesgo de actividad sísmica y estimar las posibles magnitudes de estos eventos.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Debes tener preparada una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.