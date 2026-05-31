Temblor en Perú EN VIVO hoy, domingo 31 de mayo: magnitud y epicentro del sismo según IGP

La posibilidad de que se registre un nuevo movimiento telúrico en el país mantiene en alerta a miles de peruanos este domingo 31 de mayo. Debido a la constante actividad sísmica reportada en distintas regiones del territorio nacional, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando de manera permanente los eventos registrados. En esta nota de Líbero podrás acceder a los reportes oficiales sobre magnitud, profundidad y ubicación de cada temblor.

Temblor en Perú HOY, domingo 31 de mayo 2026 EN VIVO, según IGP 09:22 Bienvenidos Conoce toda la información EN VIVO sobre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre todos los sismos que ocurren HOY, domingo 31 de mayo en el territorio nacional.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu integridad. Si te encuentras en una vivienda, oficina o centro comercial, aléjate de ventanas, vidrios, estantes, lámparas y cualquier objeto que pueda caer. Ubícate en una zona segura previamente identificada y evita correr o usar ascensores.

Si estás en la calle, mantente alejado de postes, cables eléctricos, muros y fachadas que puedan desprenderse. En caso de conducir, reduce la velocidad y estaciona en un lugar seguro, lejos de puentes y estructuras elevadas. Una vez finalizado el movimiento, evacúa de manera ordenada si es necesario y permanece atento a la información oficial emitida por las autoridades.

Terremoto de Yungay en 1970

El terremoto de Yungay de 1970 es considerado una de las mayores tragedias naturales en la historia del Perú. Ocurrió el 31 de mayo de 1970, a las 3.23 p. m., cuando un sismo de magnitud 7,9 sacudió la región Áncash. El fuerte movimiento provocó un gigantesco alud de roca, hielo y lodo que descendió desde el nevado Huascarán y sepultó por completo la ciudad de Yungay en cuestión de minutos.

El terremoto del 31 de mayo de 1970 en Perú: Yungay quedó sepultada.

La catástrofe dejó alrededor de 70.000 fallecidos y más de 800.000 damnificados en diversas zonas del norte peruano. La antigua ciudad de Yungay quedó prácticamente destruida y se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad del país frente a los desastres naturales. Cada 31 de mayo, Perú recuerda a las víctimas de esta tragedia y promueve la cultura de prevención ante sismos y emergencias.