¡Se acabó la competición más importante de clubes! La Champions League finalmente llegó a su fin teniendo como campeón al Paris Saint-Germain, que se enfrentó al Arsenal en un emocionante encuentro disputado en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Tras la coronación del PSG, muchos hinchas se preguntarán cuánto es el monto económico que se llevan los franceses en esta edición.

Al igual que en la campaña anterior, la UEFA otorgará un gran incentivo monetario, con unos 400 millones de euros más que la pasada temporada, algo bastante beneficioso para los equipos de cara a lo que será la siguiente campaña.

PUEDES VER: PSG bicampeón de la Champions League tras vencer en penales al Arsenal

El exorbitante monto que se llevó el PSG tras salir campeón de la Champions League

El PSG ganó su segunda ‘Orejona’ tras la tanda de penales, por lo que se llevó la cifra de 25 millones de euros y la gloria de ser el primer vencedor en el nuevo formato de la Champions League.

PSG bicampeón de la Champions League

¿Cuánto dinero se llevó PSG por cada ronda de la Champions League?

18,62 millones de euros por participar

de euros por participar 2,1 millones de euros por cada victoria en la fase de liga

de euros por cada victoria en la fase de liga 0,7 millones de euros por cada empate en la fase de liga

de euros por cada empate en la fase de liga 0,3-10 millones de euros según la posición final en la fase de liga

de euros según la posición final en la fase de liga 2 millones de euros extra por estar en el ‘Top 8’ de la fase de liga

de euros extra por estar en el ‘Top 8’ de la fase de liga 1 millón de euros por quedar entre la novena y la decimosexta plaza de la fase de liga

de euros por quedar entre la novena y la decimosexta plaza de la fase de liga 1 millón de euros por ganar los playoffs

de euros por ganar los playoffs 11 millones de euros por clasificar a octavos

de euros por clasificar a octavos 12,5 millones de euros por clasificar a cuartos

de euros por clasificar a cuartos 15 millones de euros por pasar a semifinales

de euros por pasar a semifinales 18,5 millones de euros por clasificar a la final

de euros por clasificar a la final 6,5 millones de euros por ganar la final

¿Cuándo vuelve a jugar PSG por un torneo internacional?

PSG tendrá la oportunidad de iniciar la temporada con un posible triunfo cuando se enfrente al Aston Villa, campeón de la UEFA Europa League, por la Supercopa 2026, encuentro que está previsto para el 12 de agosto de 2026.