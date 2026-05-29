Partidos de hoy EN VIVO, sábado 30 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este sábado 30 de mayo. Se juega la final de la Champions League entre PSG y Arsenal. También Universitario cierra su participación en el Torneo Apertura contra Sport Huancayo. Por el Brasileirao, Gremio de Erick Noriega juega contra Corinthians de André Carrillo. Por la Liga Pro, LDU chocará contra Orense.
Partidos de hoy por la Champions League
|Hora
|Partido
|Canal
|11:00
|PSG vs. Arsenal
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|ADT vs Cusco
|L1 MAX
|15:00
|Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II
|L1 MAX
|17:30
|Sport Boys vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|20:00
|Universitario vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Tacna Heroica vs. Estudiantil CNI
|Bicolor+.
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Academia del Balompié vs. Always Ready
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Athletico PR vs. Mirassol
|Bet365
|14:00
|Flamengo vs. Coritiba
|Bet365
|15:30
|Bahía vs. Botafogo
|Bet365
|15:30
|Gremio vs. Corinthians
|Bet365
|18:00
|Santos vs. Vitória
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|La Serena vs. Colo Colo
|Bet365
|16:30
|U de Chile vs. Dep. Concepción
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Manta vs. Libertad
|Zapping Sports
|16:30
|LDU vs. Orense
|Zapping Sports
|19:00
|Deportivo Cuenca vs. Delfín
|Zapping Sports
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Escocia vs. Curazao
|Disney Plus
|8:30
|India vs. Zimbabue
|Bet365
|13:30
|Jamaica vs. Nigeria
|Bet365
|18:30
|Ecuador vs. Arabia Saudita
|Bet365
|20:00
|Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago
|Bet365
|21:00
|México vs. Australia
|ViX
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Toluca vs. Tigres
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Carlos Mannucci vs. Melgar
|Bicolor+
|13:15
|Killas vs. Universitario
|Bicolor+
|15:30
|Alianza Lima vs. Sporting Cristal
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|8:00
|Racing Montevideo vs. Defensor Sporting
|Disney Plus
|13:00
|Danubio vs. Progreso
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canal
|15:00
|Universidad Central vs. Portuguesa
|Bet365
|19:00
|La Guaira vs. Puerto Caballo
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.