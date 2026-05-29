Partidos de hoy EN VIVO, sábado 30 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Con la final de la Champions League entre PSG vs Arsenal, revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este sábado 30 de mayo.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán este sábado 30 de mayo.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este sábado 30 de mayo. Se juega la final de la Champions League entre PSG y Arsenal. También Universitario cierra su participación en el Torneo Apertura contra Sport Huancayo. Por el Brasileirao, Gremio de Erick Noriega juega contra Corinthians de André Carrillo. Por la Liga Pro, LDU chocará contra Orense.

Partidos de hoy por la Champions League

HoraPartidoCanal
11:00PSG vs. ArsenalESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00ADT vs CuscoL1 MAX
15:00Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo IIL1 MAX
17:30Sport Boys vs. Comerciantes UnidosL1 MAX
20:00Universitario vs. Sport HuancayoL1 MAX

Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
13:00Tacna Heroica vs. Estudiantil CNIBicolor+.

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
14:00Academia del Balompié vs. Always ReadyBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Athletico PR vs. MirassolBet365
14:00Flamengo vs. CoritibaBet365
15:30Bahía vs. BotafogoBet365
15:30Gremio vs. CorinthiansBet365
18:00Santos vs. VitóriaBet365

Partidos de hoy por la Liga Chilena

HoraPartidoCanal
14:00La Serena vs. Colo ColoBet365
16:30U de Chile vs. Dep. ConcepciónBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Manta vs. LibertadZapping Sports
16:30LDU vs. OrenseZapping Sports
19:00Deportivo Cuenca vs. DelfínZapping Sports

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
7:00Escocia vs. CurazaoDisney Plus
8:30India vs. ZimbabueBet365
13:30Jamaica vs. NigeriaBet365
18:30Ecuador vs. Arabia SauditaBet365
20:00Corea del Sur vs. Trinidad y TobagoBet365
21:00México vs. AustraliaViX

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HoraPartidoCanal
19:00Toluca vs. TigresDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
10:00Carlos Mannucci vs. MelgarBicolor+
13:15Killas vs. UniversitarioBicolor+
15:30Alianza Lima vs. Sporting CristalBicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
8:00Racing Montevideo vs. Defensor SportingDisney Plus
13:00Danubio vs. ProgresoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanal
15:00Universidad Central vs. PortuguesaBet365
19:00La Guaira vs. Puerto CaballoBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

