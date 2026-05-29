PSG vs Arsenal EN VIVO por Champions League: pronóstico, horario y canales para ver

El planeta fútbol se paraliza. PSG se enfrenta a Arsenal este sábado 30 de mayo, a partie de las 11.00 de Perú y 13.00 del horario argentino, en el Puskás Arena de Budapest (Hungría), por la gran final de la Champions League 2025-2026. Este duelo definirá al monarca europeo a nivel de clubes y promete mucha emoción de principio a fin.

PSG vs Arsenal por Champions League: previa del partido

Llegó el día más esperado del año para los amantes del fútbol. El París Saint-Germain y Arsenal se verán las caras este sábado en una final inédita. Ambos equipos atraviesan un gran momento tras coronarse campeones en sus respectivas ligas locales: el cuadro parisino conquistó un nuevo título en Francia y los Gunners rompieron una sequía histórica en Inglaterra. Por ello, llegan con el impulso anímico necesario para intentar alzar la ansiada 'Orejona'.

El escenario de esta batalla será el estadio Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, un recinto que lucirá lleno total con hinchas que ya inundan las calles de la capital húngara. PSG busca obtener la segunda Champions League de su historia y consolidarse en Europa, mientras que Arsenal persigue su primer trofeo en esta competición para saldar una deuda histórica pendiente desde aquella final perdida en 2006.

PSG y Arsenal se enfrentan por la final Champions League

En cuanto a las pizarras, los técnicos afinan sus mejores armas y cuidan cada detalle médico, ya que a estas alturas del año el desgaste físico pasa factura. Las enfermerías de ambos clubes han trabajado a contrarreloj para recuperar a sus piezas clave. Se espera un duelo táctico de alto vuelo en el mediocampo y transiciones letales en las áreas, donde la mínima desatención defensiva o una genialidad individual inclinará la balanza.

Las casas de apuestas reflejan una paridad absoluta y no hay un favorito claro para levantar el título en Budapest. Si el marcador se mantiene igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el campeón se definirá en el tiempo suplementario o, en última instancia, en la tanda de penales, un escenario de máxima tensión en el que la jerarquía y el temple de los futbolistas determinarán quién tocará la gloria en el torneo de clubes más importante del mundo.

PSG vs Arsenal: horarios

Se viene el partido entre PSG y Arsenal por la Champions League y aquí puedes revisar los horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 horas

Bolivia y Venezuela: 12.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13.00 horas

México: 10.00 horas

Estados Unidos: 12.00 horas (Miami y Nueva York) y 9.00 horas (Los Ángeles)

España: 18.00 horas

PSG vs Arsenal: canales

Conoce los canales y plataformas para seguir el partido:

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: TNT Sports, MAX, FOX y tabii

Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, ViX, CBS, Univision, TUDN USA y DAZN USA

España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, fuboTV y tabii

PSG vs Arsenal: pronósticos y cuotas de apuesta

PSG es ligeramente favorito para vencer a Arsenal, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar conforme se acerca la hora del partido.

Casas PSG Empate Arsenal Te Apuesto 2.38 3.30 3.06 Betsson 2.40 3.25 3.10 Apuesta Total 2.41 3.18 3.20 Betano 2.50 3.30 3.10 Caliente 2.42 3.35 3.05

PSG vs Arsenal: últimos enfrentamientos

PSG 2-1 Arsenal | Champions 2024-25 (semifinal)

Arsenal 0-1 PSG | Champions 2024-25 (semifinal)

Arsenal 2-0 PSG | Champions 2024-25 (fase liga)

Arsenal 2-2 PSG | Champions 2016-17 (fase de grupos)

PSG 1-1 Arsenal | Champions 2016-17 (fase de grupos)

PSG vs Arsenal: estadio

Estadio Puskás Arena, recinto ubicado en Budapest.

El partido entre PSG y Arsenal se jugará en el estadio Puskás Arena, recinto ubicado en la ciudad de Budapest, capital de Hungría, y que cuenta con una capacidad para 67.155 espectadores.

PSG vs Arsenal: alineaciones probables

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.