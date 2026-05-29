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Representante de José Rivera no sabía de su entrevista con Farfán: "No estaba en Lima"
Narciso Algamis reveló que no estaba enterado de la reciente entrevista de José Rivera y confesó que no sabe si le pidió permiso o no a Universitario de Deportes.
José Rivera vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Luego de su incidente con la camiseta crema, el delantero viene siendo muy criticado porque acaba de dar una entrevista al canal de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, en la que volvió a referirse al tema y reveló que su esposa ha estado recibiendo muchos mensajes de odio y que ambos han atravesado un difícil momento.
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A raíz de esto, el programa 'Estudio Fútbol' se comunicó con el representante del Tunche, Narciso Algamis, quien reveló que no estaba enterado de esta entrevista y que no sabe con exactitud si le pidió permiso a Universitario de Deportes.
“Primero, cuando José fue a ese programa, yo no estaba en Lima”, empezó declarando el representante, lo que tomó por sorpresa a todos los conductores, para después añadir: “No, yo no estaba en Lima. No, no, no, yo no estaba. Yo llegué ayer de Brasil, pero…” En ese momento, lo interrumpen para preguntarle si sabía de esto, a lo que señaló: “Supe después (risas)”.
Luego, Narciso Algamis confesó que no sabe si el Tunche pidió permiso a Universitario de Deportes para dar esta entrevista, aunque el programa no es deportivo, sino de entretenimiento.
“Pero no importa. No sé si ese tipo de programas tienen que pedir permiso o no. ¿Pidió permiso o no? Yo creo que no, la verdad. Y no sé si está tan asociado a Alianza o no, pero eso creo que es un programa más de un tema personal, no es tan deportivo, no es tan como puede ser un programa en el 4 de deportes los domingos. Eso es diferente”, señaló.
Al final, al representante de José Rivera le consultaron cuál es la situación contractual del futbolista y si tiene la oportunidad de ir a otro club para el Torneo Clausura.
“Según el contrato, se puede hacer todo lo que entre las partes convengan. Si el club se sienta y dice: "Bueno, mire, visto que hay así, que hay problemas y todo, te vamos a rescindir el contrato". Okay, se arregla entre las partes. "Visto que la situación es así, asá, pero te queremos prestar"... entonces hay muchas formas. Obviamente, como todo, tiene que ser aceptado por ambas partes. Si no, ¿cuál es el tema? El club no se comunicó con nosotros. Para mí sigue todo normal. Hoy leí que se va a Sullana... yo no sé de dónde sacan las cosas”, finalizó.
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