Renzo Garcés aclaró si dejará Alianza Lima para jugar en el extranjero: "El objetivo es..."

Debido a su buen presente con Alianza Lima y sus actuaciones con la selección peruana, el defensor Renzo Garcés ha despertado el interés de varios clubes del exterior. Incluso se llegó a filtrar que el futbolista podría dejar el cuadro blanquiazul a mediados de temporada o a fin de año.

Ante estos rumores, el propio Renzo Garcés se encargó de señalar que, de momento, no ha recibido ninguna oferta y que su objetivo es salir campeón a fin de año con Alianza Lima.

"No han llegado propuestas del extranjero, no sé qué pueda venir más adelante. Estoy enfocado al 100% en Alianza Lima y el objetivo es salir campeón a fin de año", declaró el capitán de Alianza Lima en diálogo con 'Fútbol como cancha'.

Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura.

Al ser consultado sobre el premio a mejor jugador del Torneo Apertura, señaló que fue producto del buen desempeño de sus compañeros: "Muy contento por el título que hemos conseguido. Sabíamos que iba a ser bastante difícil, pero el grupo anda bien y agradezco a mis compañeros porque gracias a ellos obtuve ese premio individual".

Luego fue consultado sobre Pablo Guede y aseguró que el argentino realizó una de las pretemporadas más duras que ha tenido en su carrera: "Pablo Guede es un líder, la intensidad de sus entrenamientos es muy alta, ha sido la pretemporada más dura que he tenido. Pese a las adversidades, hemos siempre confiado en el ‘profe’. La convicción en sus ideas ha sido muy importante".

Finalmente, se refirió a Mano Menezes y a la reciente lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Haití y España: "El profesor Mano Menezes está conociendo el torneo local y estoy seguro que va a buscar la mejora de la selección peruana. El DT sabe a quiénes convocar y a quien le toque tiene que dar siempre lo mejor".