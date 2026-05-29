0

Renzo Garcés aclaró si dejará Alianza Lima para jugar en el extranjero: "El objetivo es..."

El defensor blanquiazul ha sonado en varios clubes del extranjero y se especula que podría dejar Alianza Lima para el Clausura o a fin de año.

Gary Huaman
Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura.
Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura. | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Debido a su buen presente con Alianza Lima y sus actuaciones con la selección peruana, el defensor Renzo Garcés ha despertado el interés de varios clubes del exterior. Incluso se llegó a filtrar que el futbolista podría dejar el cuadro blanquiazul a mediados de temporada o a fin de año.

Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo.

PUEDES VER: Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo tras no jugar en Alianza Lima: "Se unió a..."

Ante estos rumores, el propio Renzo Garcés se encargó de señalar que, de momento, no ha recibido ninguna oferta y que su objetivo es salir campeón a fin de año con Alianza Lima.

"No han llegado propuestas del extranjero, no sé qué pueda venir más adelante. Estoy enfocado al 100% en Alianza Lima y el objetivo es salir campeón a fin de año", declaró el capitán de Alianza Lima en diálogo con 'Fútbol como cancha'.

Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura.

Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura.

Al ser consultado sobre el premio a mejor jugador del Torneo Apertura, señaló que fue producto del buen desempeño de sus compañeros: "Muy contento por el título que hemos conseguido. Sabíamos que iba a ser bastante difícil, pero el grupo anda bien y agradezco a mis compañeros porque gracias a ellos obtuve ese premio individual".

Luego fue consultado sobre Pablo Guede y aseguró que el argentino realizó una de las pretemporadas más duras que ha tenido en su carrera: "Pablo Guede es un líder, la intensidad de sus entrenamientos es muy alta, ha sido la pretemporada más dura que he tenido. Pese a las adversidades, hemos siempre confiado en el ‘profe’. La convicción en sus ideas ha sido muy importante".

Finalmente, se refirió a Mano Menezes y a la reciente lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Haití y España: "El profesor Mano Menezes está conociendo el torneo local y estoy seguro que va a buscar la mejora de la selección peruana. El DT sabe a quiénes convocar y a quien le toque tiene que dar siempre lo mejor".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Mano Menezes dio la lista de convocados de Perú para los amistosos contra España y Haití

  2. Exfutbolista de Universitario expresó su deseo de jugar en Alianza Lima: "Daría la vida"

  3. Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo tras no jugar en Alianza Lima: "Se unió a..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano