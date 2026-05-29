Clásico sin público: Alianza Lima recibirá a Universitario en Matute a puertas cerradas

El partido más importante del fútbol peruano es el que enfrenta a Alianza Lima y Universitario de Deportes, clubes que son máximos rivales de nuestro país. En esa línea, recientemente se confirmó que el clásico que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, situado en el barrio de Matute, se jugará a puertas cerradas. Es decir que no contará con público en las tribunas.

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Sin embargo, no se trata del enfrentamiento entre los planteles principales que se realizará en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sino del que sucederá dentro de poco por el arranque de la Liga 3, tercera división del Perú. Este duelo se iba a realizar inicialmente en el Esther Grande de Bentín, pero han ocurrido algunas modificaciones de último minuto. Esto de acuerdo a información del periodista Gerson Cuba.

“Se ha realizado el cambio de sede del clásico de Liga 3 entre Alianza Lima y Universitario. Será en Matute sin acceso al público. Hora y fecha se mantienen”, indicó el mencionado comunicador deportivo. De esta forma, los blanquiazules no podrán contar con sus hinchas para este importante partido en el Estadio Alejandro Villanueva, donde arrancarán con el sueño de ascender a la Liga 2 del 2027.

Alianza Lima la temporada pasada en la Liga 3.

Alianza Lima vs. Universitario por Liga 3: fecha y hora

Pese al cambio de sede que sufrió el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, este duelo de la Liga 3 mantendrá su fecha y hora inicial. Se llevará a cabo este domingo 31 de mayo desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú. En cuanto a la transmisión, de momento no hay un canal confirmado para ver este duelo de tercera división.

Clubes de la Liga 3 2026

Estos son los 37 equipos que disputan la Liga 3 2026: AD Tahuishco, ADT B, Alianza Lima B, Amazon Callao, ANBA Perú, ASA FC, Carlos Stein, Centro Social Pariacoto, Cienciano B, Ucayali FC, Corazón de León, Cultural Volante, José María Arguedas, Deportivo Coopsol, Deportivo Lute, Deportivo Municipal Pangoa, Deportivo Ucrania, Ecosem Pasco, Melgar B, Juan Aurich, Juventud Cautivo, Juventud Huracán, Juventud Santo Domingo, Juventus FC, Nacional FBC, Nuevo San Cristóbal, Pacífico FC, Patriotas FC, Sport Boys B, Sporting Cristal B, Sporting Company, UDA, Unión Huaral, Unión Santo Domingo, César Vallejo B, Universitario B y Valle Sagrado FC.